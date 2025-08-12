Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

Andrés Mauricio Sandoval Mejía es un actor colombiano, que ha participado en reconocidas producciones como Tres milagros, Rosario Tijeras, Corazones blindados y su más reciente aparición en La Reina del Flow, una telenovela próxima a estrenar su tercera temporada en la cual no estará.

A pesar de su carrera profesional, el paisa estuvo involucrado en polémicas relacionadas con su exesposa y sus hijos, lo que los llevó a un problema legal, con demandas por parte de ambos y pasando por varios procesos.

El actor ha hablado en diferentes entrevistas sobre el tema y hace dos meses fue invitado a La sala de Laura Acuña, donde reveló que sus hijos evidenciaron situaciones que les afectaron y su hija de 9 años, es testigo en contra de él.

“Yo no estoy aquí ni para quitarle, yo no estoy en este tema de la justicia, ni para quitarle sus hijos a la mamá como pretenden venderlo al público, que a mí me atacan todos los días como vicario”, respondió el actor, frente a las acusaciones que se le han atribuido.

Andrés Sandoval fue invitado especial en 'La sala de Laura cuña', habló sobre su vida personal y confesó problema con su exesposa. | Foto: Captura de YouTube LAURA ACUÑA

El paisa le confesó a Laura que no veía sus hijos hace dos meses y medio o tal vez un pocos más, pero asegura que prefiere no llevar la cuenta porque lo “mortifica”, que las visitas estaban pasar ser cada miércoles y cada 15 días desde el viernes hasta el domingo por la situación económica.

Sin embargo, Andrés volvió a sorprender en una reciente entrevista en la que afirmó que sigue en la lucha por obtener una custodia compartida y continúa sin poder ver sus hijos, ni siquiera en fechas especiales.

“Es que cuando yo intento comunicarme con ellos no hay respuesta y las pocas veces que se comunican conmigo, es por ejemplo, en estos cuatro meses, una vez y fue el día del padre”, respondió Andrés, mencionando que solo lo llamaron y le dijeron que lo iban a celebrar con el papá de otro de los hermanos.

“Cada segundo extraño a mis hijos... Cada segundo los extraño, cada respiración, la manifestación, cada palabra de ellos. Es bien duro”, añadió Sandoval con un emotivo tono de voz y demostrando su sentimiento de nostalgia.

Adicionalmente, en el video se menciona que el actor ha buscado ayuda, ha asistido terapia y quiere ayudar a los hombres que están pasando por su misma situación.

“También lloramos y perder, es también ganar un poco y a veces no lo reconocemos”, dijo Andrés, quien considera que los hombres no siempre puede ser fuertes y que está bien mostrar la realidad de quienes son. Además, reitero que no quiere quitarle los hijos y solo desea compartir con ellos.