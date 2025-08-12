Suscribirse

Alzate confesó que su hija lo vio consumir sustancias y reveló que ella lo hizo poner freno: “Me ha avergonzado”

El famoso cantante habló de la vergüenza que sintió frente a su hija.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 4:50 p. m.
El cantante de música popular se sinceró frente a la situación que vivió en su época de giras de conciertos.
El cantante de música popular se sinceró sobre su consumo de drogas. | Foto: Instagram @alzatemusica

En el mundo de la música en Colombia, destacan una gran cantidad de artistas, pero en el género de la música popular son varios los cantantes que han logrado un reconocimiento tanto nacional como internacional.

En este género, uno de los artistas de renombre es el antioqueño Jorge Andrés Alzate Ríos, más conocido en la industria como Alzate.

Recientemente, el artista concedió una entrevista a la periodista española Eva Rey y allí en la conversación tocó temas muy personales, íntimos e incluso controversiales, como el consumo de drogas.

Según lo mencionado por el artista, gran parte de su carrera, la vivió consumiendo, pues mencionó que esto le “ayudaba” a sobrellevar las largas jornadas.

“¿Has usado drogas?“, preguntó la periodista.

Para iniciar su relato, Alzate confesó: “Todo mi éxito me lo gocé drogado. Gracias a Dios ya no”. Segundos después, Eva le cuestionó por el tipo de droga que solía consumir y el cantante aseguró que era “cocaína”.

Álzate | Desnúdate con Eva Rey

El cantante reveló que utilizaba esta droga “para poder con 30 conciertos” y, además de confirmar que era “una locura”, mencionó que no solía hacerlo todos los días. Sin embargo, dejó ver que cuando solía hacerlo, no era sobrio y lo pasaba “con alcohol”.

“Yo hacía un concierto hoy en Medellín a las siete de la noche, una de la mañana en Bogotá, cuatro de la mañana en Cali, otra vez otros tres en Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué, y ahí si ya tenía que meterle porque el cuerpo no da, entonces no la estoy justificando, pero yo digo que lo pude lograr fue por eso”, agregó a su relato.

Contexto: Cantante de música popular reveló que sobrevivió “a la calle” en Estados Unidos; vivió angustiante momento

Alzate reveló cómo el consumo de drogas impactó relación con su hija

El intérprete de Maldita traición en la misma conversación expuso el momento que vivió con su hija y que para él fue el punto de retorno.

“En mi familia yo hablo, me gusta hablar de esto de frente. Mis empleadas muchas veces se han levantado y en su inocencia han dicho delante de mi hija en la cocina ‘Don Alzate, ¿esto de quién es?’ Y me ha tocado decirle a mi hija... eso es mío”, confesó.

Eva Rey se fue directo a preguntarle si en algún momento de su vida tuvo con su hija alguna experiencia en la que ella lo hubiera visto con las drogas y, sin titubear, Alzate respondió “claro y me ha avergonzado”.

El cantante contó: “Una vez salí a cenar con ella y ella todavía apenas estaba empezando a manejar... le tocó literalmente llevarme a la casa y eso para mí fue un tatequieto total”.

Contexto: El cantante Alzate desató polémica en redes por aparecer presumiendo sus armas

En su relato, Alzate reflexionó y aseguró que este momento hizo que él cayera en cuenta de que estaba haciendo las cosas mal y dejándole una mala imagen a su hija.

“Que tu propia hija al otro día, o que tú no te acuerdes quién fue el que te trajo a tu casa y que tu hija de 17 años te haya traído, yo dije: no más”, concluyó.

