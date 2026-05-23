¿Antonio Banderas en quiebra? El actor respondió tajante por rumores se supuesta bancarrota

Antonio Banderas se convirtió en el centro de conversación desde hace unos días por la supuesta delicada situación económica que estaría viviendo debido a su gran proyecto y en el que ha estado enfocado en los últimos años, el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga.

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Según se menciona, estaría en números rojos y arrastraría pérdidas que superarían los 2,5 millones de euros.

Ante las especulaciones sobre su supuesta bancarrota, el actor compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que, negando su ruina, dejó claro que puede “asumir sin ningún problema” el “déficit económico” que acarrea el tipo de espectáculos que quiere hacer y en los que lo único que busca es la “excelencia” en su compromiso con la ciudad que le vio nacer.

“Hola amigos. Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así”, escribió inicialmente.

“El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo”, añadió.

Antonio Banderas Foto: Getty Images

De igual forma, dejó claro: “Si hubiera querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera”.

“La noticia es que voy a seguir haciéndolo”, aseguró orgulloso de que su Teatro del Soho Caixabank “es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público. No recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo”, señaló.

“El año pasado metimos en el Soho, contando con la producción que recaló en Madrid, casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo”, añadió finalizando su comunicado con una contundente declaración de intenciones: “No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista, babies”.

Horas después, Antonio reapareció en la gala de la IV edición de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España y, derrochando cercanía y amabilidad a su paso por el photocall, se ha reafirmado en que no está en bancarrota como se ha especulado.

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“Yo no tengo nada contra los empresarios que buscan una remuneración por el riesgo que corren, todo mi apoyo, yo no lo hago así, pero es una elección personal que nada tiene que ver con la dinámica de esta profesión. Esta profesión necesita que entren fondos para poder pagar a los actores y después presentar una cuenta de resultados al final de año que den positivo para que esto no se hunda.

Pero yo lo trabajo desde otro punto de vista, casi como una fundación. Yo lo que hago son unas inversiones muy fuertes, como yo creo que deben de hacerse las obras. Si yo hubiera hecho ‘Company’ o ‘Gypsy’ y en vez de meter 12 piezas de cuerda, violines, violas, cellos, meto a un pianista, o sea, un teclado con todo sampleado, pues me ahorro 12 sueldos, pero yo lo quiero hacer como yo creo que se debe hacer.

Yo sabía de antemano que no me iba a hacer millonario, iba a gastar dinero así, pero el placer de hacer las cosas como creo que se debe hacer es inenarrable y nada más, pero además no estoy arruinado”, concluyó.