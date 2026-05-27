El celular de Donald Trump no es lo que el mundo pensaba: expertos encontraron algo mítico

El anuncio del Trump T1 generó una gran expectativa hace aproximadamente un año, presentándose como un dispositivo cargado de simbolismo patriótico, detalles en oro y la bandera estadounidense para atraer a los seguidores del expresidente.

Donald Trump entra al negocio tecnológico: así es el nuevo celular dorado T1 con el que quiere conquistar el mercado

Sin embargo, ahora que los primeros compradores han comenzado a recibir sus equipos, la realidad detrás del diseño exclusivo ha salido a la luz: no se trataría de una creación original, sino de un teléfono de una marca que vivió una época dorada en el pasado.

El regreso inesperado de un gigante tecnológico

El análisis realizado por Phone Arena sugirió que el teléfono de Trump sería en esencia, un modelo camuflado de la marca HTC. Esta empresa es considerada “mítica” por haber sido una de las pioneras y más exitosas en la industria de los smartphones hace años.

“Las imágenes comparativas del HTC U24 Pro y el Trump T1 Phone parecen confirmarlo”, comenta Phone Arena.

Específicamente, se ha señalado que el Trump T1 comparte casi todo su ADN con el HTC U24 Pro, un terminal que fue lanzado originalmente en 2024.

Según Phone Arena, las similitudes entre ambos modelos serían difíciles de ignorar. (izquierda Trump Mobile / derecha HTC U24 Pro). Foto: Trump Mobile / HTC

¿Qué hay dentro de este misterioso dispositivo?

Para entender por qué los analistas están tan seguros de este hallazgo, hay que mirar más allá de la carcasa decorada.

Aunque se presenta como algo nuevo, Phone Arena indica que además de su aspecto, las piezas fundamentales que hacen funcionar al teléfono son idénticas a las del modelo de HTC:

El “cerebro” del equipo: Ambos utilizan un procesador Snapdragon de séptima generación. Este componente es el motor que permite que el celular funcione con rapidez.

Ambos utilizan un procesador Snapdragon de séptima generación. Este componente es el motor que permite que el celular funcione con rapidez. Memoria y capacidad: Cuentan con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento para guardar fotos y videos.

Cuentan con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento para guardar fotos y videos. Pantalla y cámaras: La pantalla es de 6,8 pulgadas y los sensores de las cámaras tienen exactamente la misma resolución en ambos casos.

La pantalla es de 6,8 pulgadas y los sensores de las cámaras tienen exactamente la misma resolución en ambos casos. Conexiones clásicas: Mantienen el conector de 3,5 mm, que es el pequeño orificio tradicional para enchufar auriculares con cable.

Esto ha llevado a la conclusión de que más que una innovación tecnológica propia, el equipo podría ser una versión personalizada de un teléfono que ya existía en las oficinas de Taiwán.