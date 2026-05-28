Visa con hotel y entrada para los partidos de la Copa Mundial 2026 a mitad de precio: destapan red de estafadores

La emoción por el comienzo de la Copa del Mundo en 2026 ya está siendo aprovechada por grupos de delincuentes en el entorno digital. Pues a pocos días de su inicio (11 de junio), los expertos en seguridad de ESET han detectado que circulan ofertas que sumamente tentadoras, como paquetes que incluyen alojamiento y boletos a precios rebajados, los cuales no son más que un “anzuelo” para capturar datos privados y dinero de los fanáticos.

Así estarían estafando con boletería para el partido Colombia vs. Costa Rica en El Campín

El documento inexistente: la supuesta “Visa del Mundial”

Uno de los engaños más comunes detectados es la oferta de una visa especial para el Mundial, un documento que en realidad no existe. La agencia de ciberseguridad indica que los delincuentes crean sitios web donde ofrecen asesoría pagada para obtener este permiso falso.

Imagen que presenta ESET de páginas falsas prometen ayudas migratorias y supuestas visas para asistir al Mundial 2026. Foto: ESET

“Desde ESET señalan que es importante mencionar el ejemplo del Departamento de Estado de EE. UU. que dejó en claro que las personas extranjeras que visiten el país durante la Copa deben tener la misma visa de visitante B1/B2, o el Programa de Exención de Visa con autorización ESTA”, explican los expertos.

El engaño del “FIFA PASS” y los trámites “directos”

Los estafadores utilizan términos reales para generar confianza, pero les dan un uso fraudulento. Por ejemplo, promocionan el FIFA PASS, que es un sistema legítimo para agilizar citas de visa si ya se tienen entradas, pero lo venden falsamente como una forma de evitar las entrevistas consulares o emitir visas de manera automática.

El Gobierno estadounidense recordó los requisitos migratorios para quienes viajarán al torneo. Foto: ESET

Al combinar esta promesa de “paquetes” con hoteles a precios reducidos, logran que las personas entreguen información sensible bajo la falsa idea de que están ante un beneficio VIP.

Consejos para no ser la próxima víctima

Para evitar caer en estas redes, es fundamental seguir ciertas pautas de seguridad: