El Banco Central Europeo (BCE) ha tenido que convocar a los líderes de las principales entidades financieras para una cita de máxima prioridad, tal confirma Financial Times, el motivo de esta reunión no es una crisis económica tradicional, sino el surgimiento de Claude Mythos, una inteligencia artificial tan avanzada que ha puesto en alerta a los supervisores del continente.

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Los expertos temen que esta tecnología pueda generar un efecto dominó que afecte a la estabilidad de todo el sistema bancario global.

El peligro de las “llaves maestras” digitales

La gran preocupación reside en la capacidad de este nuevo sistema para localizar vulnerabilidades, que son básicamente puntos débiles o fallos de seguridad en los programas informáticos y navegadores que usamos a diario. Según los informes, Claude Mythos ha sido capaz de encontrar miles de estos errores técnicos.

Bancos y reguladores advierten sobre el riesgo de que una IA encuentre vulnerabilidades en sistemas digitales críticos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Queremos escuchar las evaluaciones de los bancos, queremos crear la oportunidad para que compartan experiencias y queremos subrayar la importancia del problema”, comenta Frank Elderson, vicepresidente de la junta de supervisión del BCE a la fuente señalada.

Aunque encontrar estos fallos es útil para arreglarlos, el riesgo sistémico aparece si personas con malas intenciones utilizan la IA para atacar esas debilidades. Esto podría poner en jaque la seguridad del dinero y la información de los ciudadanos a una escala sin precedentes.

Un muro de acceso para la banca europea

A pesar de la gravedad de la situación, los bancos de Europa se encuentran en una posición complicada. La empresa creadora de esta IA, Anthropic, ha decidido restringir su uso a un círculo muy pequeño de organizaciones mediante un programa exclusivo llamado “Glasswing”.

La exclusividad del programa “Glasswing” deja fuera a las principales entidades financieras supervisadas por el BCE. Foto: Getty Images

Actualmente, ninguna de las 111 instituciones financieras que vigila el BCE tiene permiso para usar la herramienta, lo cual impide que los bancos europeos puedan estudiar el modelo por sí mismos para parchar sus sistemas y protegerse de posibles ataques. Frank Elderson, una de las figuras clave del BCE, ha descrito este bloqueo como una situación “lamentable”.

En busca de la ayuda estadounidense

Para intentar solucionar esta desventaja, Europa espera que los bancos de Estados Unidos que sí han tenido contacto con la tecnología compartan sus experiencias. La reunión de urgencia tiene como meta que estas entidades compartan lo que han aprendido sobre Claude Mythos con sus colegas europeos.

El BCE insiste en que, ante el auge tan rápido de la inteligencia artificial, la única forma de evitar un desastre financiero es que todos los bancos colaboren y entiendan lo antes posible a qué tipo de amenaza se están enfrentando.