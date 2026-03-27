Videojuegos

PlayStation toma decisión a nivel mundial: esto pasará con sus consolas

Sony confirmó un ajuste en el valor de la PlayStation 5.

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Redacción Tecnología
27 de marzo de 2026, 5:19 p. m.
La PlayStation 5 será más cara luego del anuncio de Sony.
La PlayStation 5 será más cara luego del anuncio de Sony. Foto: Getty Images

El gigante japonés de entretenimiento Sony anunció un nuevo aumento en los precios de sus consolas PlayStation 5, una decisión que impactará a los jugadores en distintos mercados del mundo y que marca el segundo ajuste en menos de un año.

La compañía justificó la medida en medio de un contexto económico complejo, señalando que responde a factores globales que han afectado la industria tecnológica en los últimos meses.

Aumento global por presión económica

“Teniendo en cuenta las presiones persistentes que pesan sobre la economía mundial, decidimos aumentar los precios de la PS5, la PS5 Pro y del PlayStation Portal” en el mundo “a partir del 2 de abril”, señaló el grupo en un texto publicado en el blog PlayStation.

La actualización ya empezó a estar disponible.
Sony atribuye la medida a la economía global y la aplicará desde el 2 de abril. Foto: Getty Images

El ajuste no será uniforme, pero sí generalizado. En Europa, las consolas subirán 100 euros, quedando en 649,99 y 599,99 euros para las versiones con y sin lector Blu-Ray, respectivamente. En el caso de la versión más potente, la PS5 Pro, el precio alcanzará los 899,99 euros.

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Por su parte, el PlayStation Portal, accesorio con pantalla para jugar a distancia mediante conexión a internet, también tendrá un incremento de 30 euros, ubicándose en 249,99 euros.

Impacto en Estados Unidos y otros mercados

En Estados Unidos, el alza será de entre 100 y 150 dólares, dependiendo del modelo de la consola, lo que refleja una estrategia de ajuste global ante el mismo escenario económico.

“Estamos conscientes de que los cambios de precio tienen un impacto” en el bolsillo de los jugadores, reconoció el constructor japonés, justificando el alza como “una medida necesaria para continuar ofreciendo a los jugadores del mundo entero experiencias de juego innovadoras y de gran calidad”.

Cabe recordar que en Europa ya se había aplicado un incremento previo en abril de 2025, cuando la edición digital subió 50 euros, mientras que otros modelos también registraron aumentos en mercados como Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.

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Caída en ventas y presión en la industria

Lanzada en 2020, la PlayStation 5 ha superado los 92 millones de unidades vendidas, consolidándose como una de las consolas más populares del mercado. Sin embargo, el ritmo de ventas ha comenzado a desacelerarse.

De acuerdo con los datos más recientes, las ventas globales cayeron un 16 % interanual en el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, pese a la llegada de la versión Pro a finales de noviembre de 2024, enfocada en el segmento de alta gama.

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La PlayStation 5 supera los 92 millones vendidas, pero su crecimiento comienza a frenarse. Foto: Getty Images

A esto se suma una creciente escasez de chips, un problema que también afecta a otros fabricantes y que ha elevado los costos de producción, reduciendo los márgenes de ganancia.

Un movimiento que también afecta a la competencia

El ajuste de Sony no es un caso aislado dentro del sector. En mayo, Microsoft también anunció aumentos en las tarifas de sus consolas Xbox Series a nivel global, argumentando igualmente las “condiciones de mercado”.

*Con información de AFP.