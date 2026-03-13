Histórico registro astronómico: captan en tiempo real el choque de dos planetas y sus rastros sorprendieron a los científicos

El cosmos ha cautivado a la humanidad desde tiempos remotos. Observar el cielo nocturno y contemplar miles de estrellas ha suscitado innumerables interrogantes sobre el origen del universo, su magnitud y los fenómenos que se desarrollan más allá de nuestro planeta. A pesar de los avances científicos y tecnológicos alcanzados, el universo sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia.

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Durante siglos, astrónomos y científicos han dedicado sus esfuerzos a explorar el espacio. Gracias a telescopios cada vez más sofisticados, sondas espaciales y satélites, han logrado descubrir galaxias distantes, estudiar la formación estelar e incluso identificar planetas más allá de nuestro sistema solar.

Recientemente, un hallazgo volvió a reavivar la discusión sobre los procesos que ocurren en el universo. Un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters reveló que un equipo de astrónomos captó por primera vez indicios de la colisión entre dos planetas en un sistema estelar remoto, situado a unos 11.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Puppis.

De acuerdo con National Geographic, el descubrimiento surgió mientras los investigadores analizaban datos astronómicos archivados y detectaban comportamientos inusuales en una estrella aparentemente ordinaria. Las observaciones se centraron en extrañas fluctuaciones en el brillo de la estrella Gaia20ehk, que sugerían la presencia de un evento violento en su entorno.

Los astrónomos y científicos han desarrollado herramientas cada vez más avanzadas para estudiar el espacio. Foto: Getty Images

Inicialmente similar al Sol, comenzó a mostrar un patrón luminoso irregular a partir de 2016: caídas de brillo que se hicieron erráticas hasta 2021. Los astrónomos determinaron que estas variaciones no eran causadas por la estrella misma, sino por grandes cantidades de polvo y fragmentos rocosos que orbitaban a su alrededor y bloqueaban parcialmente su luz.

La anomalía fue identificada por Anastasios Tzanidakis, astrónomo de la Universidad de Washington, quien detectó un patrón de luz que no se correspondía con las explicaciones conocidas para este tipo de fenómenos.

El origen de estos escombros fue una colisión catastrófica entre dos planetas, un fenómeno relativamente común durante la formación temprana de sistemas planetarios, comparable al impacto que dio origen a la Luna. Observaciones en infrarrojo confirmaron que el material estaba extremadamente caliente, un indicio característico de un choque planetario de gran magnitud.

Los astrónomos y científicos han desarrollado herramientas cada vez más avanzadas para estudiar el espacio. Foto: Getty Images

Se planteó que los planetas podrían haber tenido acercamientos previos antes del impacto final, lo que explicaría las primeras caídas de brillo y el posterior aumento de radiación infrarroja.

Las colisiones gigantes entre cuerpos planetarios se consideran un proceso fundamental en la formación de planetas. Según las teorías actuales, los planetas rocosos como la Tierra alcanzan su tamaño definitivo cuando planetesimales —cuerpos de tamaño similar a Marte— colisionan entre sí, especialmente durante los primeros 100 millones de años de vida de un sistema planetario.

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Estos impactos generan grandes cantidades de escombros y polvo caliente que pueden permanecer en órbita alrededor de la estrella durante millones de años. Este material produce señales detectables en el espectro infrarrojo, especialmente en sistemas estelares jóvenes. De hecho, los científicos estiman que eventos de este tipo ocurren en aproximadamente el 10 % de las estrellas jóvenes.