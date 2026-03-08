Faltan pocas horas para ver una alineación de planetas en el cielo: hora exacta y cómo observarla

Las personas amantes de la astronomía tendrán este 8 de marzo una ocasión especial para observar el cielo nocturno. En esa fecha se producirá una conjunción entre Venus y Saturno, un evento astronómico en el que ambos planetas aparentan ubicarse muy próximos entre sí cuando se ven desde el planeta Tierra.

Aunque en realidad estos cuerpos celestes están separados por millones de kilómetros en el espacio, la perspectiva desde el planeta hace que parezcan casi juntos en el firmamento. Este tipo de fenómenos se presenta con cierta frecuencia en la astronomía, pero suele captar la atención de los observadores porque puede apreciarse incluso sin instrumentos especializados.

Pero, ¿qué es una conjunción planetaria? Una conjunción ocurre cuando dos planetas parecen coincidir en una misma zona del cielo vistos desde la Tierra. Aunque en realidad se encuentran separados por enormes distancias en el espacio, la posición y el ángulo de observación generan la impresión de que ambos cuerpos celestes se alinean.

Para este evento, Venus y Saturno estarán a unos 1,6 millones de kilómetros de distancia entre sí. Sin embargo, desde el planeta se percibirán como dos puntos brillantes muy próximos. Según expertos como Star Walk, la separación visual será de alrededor de un grado en el cielo, una medida que equivale aproximadamente al ancho de un dedo cuando se observa con el brazo completamente extendido.

En marzo se podrá presenciar uno de los eventos astronómicos más anticipados tanto por entusiastas como por expertos. Foto: Getty Images

¿A qué hora ver la alineación entre Venus y Saturno?

El fenómeno astronómico podrá apreciarse poco después del atardecer del domingo 8 de marzo. Para ubicarlo en el cielo, los observadores solo deberán dirigir la mirada hacia el horizonte occidental, donde ambos planetas comenzarán a hacerse visibles a medida que avance la noche.

En ese sector del firmamento, Saturno aparecerá hacia el oeste, mientras que Venus se distinguirá ligeramente a su izquierda. Los dos astros resaltarán como puntos brillantes, por lo que podrán identificarse con relativa facilidad incluso desde ciudades donde la contaminación lumínica suele dificultar la observación del cielo.

Hoy se podrá observar la alienación de planetas. Foto: Getty Images

Entre los dos, Venus será el objeto más llamativo, ya que se considera el tercer cuerpo más brillante del cielo, después del Sol y la Luna. Saturno también destacará con una luminosidad considerable, similar a la de algunas de las estrellas más visibles de la constelación de Orión.

Gracias a estas condiciones, quienes observen el cielo esa noche podrán disfrutar de uno de los eventos astronómicos más interesantes del mes. Además, se trata de un espectáculo que podrá apreciarse a simple vista, sin la necesidad de utilizar telescopios u otros equipos especializados.