El cielo nocturno cambiará en pocos días con la llegada de este fenómeno astronómico: la Luna atravesará importante fase

Los meses avanzan y el universo continúa sorprendiendo con diversos fenómenos astronómicos que no solo llaman la atención de los aficionados al cielo, sino también de los científicos, quienes aprovechan estos eventos para estudiar con mayor profundidad el comportamiento del cosmos.

A comienzos de año ya se registraron algunos espectáculos celestes. En enero, por ejemplo, se pudo observar un impresionante “anillo de fuego” durante un eclipse solar, mientras que el pasado 3 de marzo se produjo un eclipse lunar total que tiñó la Luna de un característico tono rojizo visible desde varias regiones del mundo. Sin embargo, la actividad astronómica no se detiene, y marzo traerá nuevos eventos que podrán apreciarse en el cielo.

¿Qué pasará en el cielo el próximo 19 de marzo?

De acuerdo con los expertos, el 19 de marzo se presentará una luna nueva, una fase que marca el inicio de un nuevo ciclo lunar, el cual dura aproximadamente 29,5 días. Durante este periodo, la Luna atraviesa distintas fases visibles desde la Tierra, como el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante.

Durante este ciclo se presentan distintas fases: cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Foto: Getty Images

La NASA explica que este evento cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol. En ese momento, la cara iluminada por el Sol queda orientada hacia la estrella, mientras que el lado que apunta hacia nuestro planeta permanece en sombra. Por esta razón, desde la Tierra la Luna prácticamente no se puede observar en el cielo.

Esta fase traerá consigo cielos más oscuros, una condición ideal para quienes disfrutan de la observación astronómica. La escasa iluminación lunar permite apreciar con mayor claridad las estrellas y algunos objetos del espacio profundo, como el cúmulo estelar conocido como la Colmena.

Otros fenómenos visibles en marzo

A mediados de marzo también habrá buenas condiciones para observar la llamada luz zodiacal, un tenue resplandor con forma de pirámide que aparece sobre el horizonte. Este fenómeno se produce cuando la luz del Sol se dispersa en partículas de polvo presentes en el interior del sistema solar.

El mes de marzo traerá varios fenómenos astronómicos importantes, entre ellos la luna nueva. Foto: Getty Images

De acuerdo con información de National Geographic, la luz zodiacal puede observarse hasta el mes de mayo, aunque suele apreciarse con mayor intensidad en los días cercanos al equinoccio de primavera. Este fenómeno es más visible en lugares con cielos oscuros y durante periodos próximos a la luna nueva. Para intentar verla, los especialistas recomiendan dirigir la mirada hacia el horizonte occidental al comenzar el crepúsculo, aproximadamente una hora y media después de la puesta del Sol.

Por otra parte, el 20 de marzo a las 10:46 a. m. (ET) se producirá el Equinoccio de marzo, un acontecimiento que señala la llegada de la primavera en el hemisferio norte y el inicio del otoño en el hemisferio sur. Más allá del cambio de estación, este momento del año también suele relacionarse con un incremento en la actividad de las auroras boreales, debido a la orientación de los polos terrestres.