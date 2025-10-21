Suscribirse

¿Cómo afecta a cada signo la Luna nueva en Libra del 21 de octubre 2025?

Cada signo tendrá un impacto diferente, cambiando por completo su realidad personal y afectiva.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 11:42 p. m.
Signos del zodiaco
Los signos se verán influidos por la fuerza de la Luna. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los movimientos astrales siguen haciendo de las suyas a finales de 2025, abriéndole paso a procesos energéticos que influyen en cada signo. Pese a que depende de los eventos astronómicos, hay quienes creen en lo que puede suceder a raíz de ello.

Este 21 de octubre se dará la Luna nueva en Libra, presentando un escenario en el que todo lo que arranque ahora, florecerá para el 2026, según registra TyC Sports, citando a la astróloga Astrid Luz.

La experta enfatiza en que todo se trata de nuevos comienzos, centrándose en vínculos y reconciliaciones que podrían darse en el ámbito sentimental. Sus lecturas apuntan a un posible desapego, además de que pueda comprometer disciplina y cambio.

Contexto: Alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará a países del mundo; dijo cuánto durará: “Una temporada más cruel”

En lo que reveló Uez, se habla de los signos que tendrán un impacto directo, tal y como es el caso de Libra, Aries, Cáncer y Capricornio. De igual manera, todos los signos vivirán transformaciones en escenarios claros.

Aries:

“Inicio de relaciones o sociedades importantes; oportunidad de compromisos y alianzas”

Tauro:

“Nuevas conexiones laborales, mejoras económicas y foco de salud y bienestar”.

Géminis:

“Etapa creativa; pueden monetizar un hobby o iniciar una historia amorosa”.

Cáncer:

“Temas familiares y del hogar en primer plano; cambios o mudanzas posibles”.

Leo:

“Revisión de vínculos amorosos y comunicación más sincera en las relaciones”.

Virgo:

“Oportunidad para ordenar finanzas, aumentar ingresos y fortalecer la independencia”.

Libra:

“Su lunación personal; energía de renovación, amor y crecimiento económico”.

Escorpio:

“Regreso de amores del pasado o relaciones ocultas; momento para sanar viejas heridas”

Sagitario:

“Posibilidad de enamorarse de un amigo o convertir una amistad en amor”.

Capricornio:

“Logros profesionales y reequilibrio de responsabilidades en pareja”.

Acuario:

“Viajes románticos o conexión con personas extranjeras; apertura a nuevas experiencias”.

Piscis:

“Transformación profunda en relaciones íntimas; dejar atrás lo tóxico y renacer emocionalmente”.

Cada signo del zodíaco tiene su propio camino en este día.
Cada signo del zodíaco tiene su propio camino en este día. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, Stephanie M. Campos, astróloga de Cosmopolitan USA, se enfocó en que será una etapa para reinicios, resolver problemas y darle campo a situaciones frescas en las relaciones personales.

