Horóscopo semanal del 20 al 24 de octubre: predicciones para los 12 signos

Conforme transcurre octubre, aumenta la expectativa sobre los cambios y transformaciones que se avecinan en los próximos días. Este mes se ha caracterizado por su intensidad emocional y por los aprendizajes que han impulsado a muchas personas a replantear sus objetivos, relaciones y decisiones más importantes.

En este contexto de renovación energética, el Horóscopo Negro volvió a compartir sus más recientes mensajes y predicciones, enfocándose en lo que podría suceder durante la semana comprendida entre el 20 y el 24 de octubre. El portal astrológico, reconocido por su tono directo y reflexivo, advierte que este período será clave para liberar lo que ya no aporta y dar paso a nuevas etapas más coherentes con los verdaderos deseos del corazón.

Horóscopo semanal del 20 al 24 de octubre

Aries:

Será bueno hacer una limpieza de contactos y controlar a quién le entrega su amistad y su amor. Su lado más sensible saldrá a la luz desde el 21 de octubre, impactando los vínculos y la energía con los demás.

“Llega un golpe de realidad: hay personas y situaciones que le están drenando, robándose energía sin darle nada a cambios. No porque sea débil, sino porque da tanto que a veces se olvida de guardarse”.

Tauro:

Hágase una limpieza de energía esta semana, regalándose un espacio para usted. Limpie su hogar, lo que lo rodea y lo que desea. Visualícese soltando esas malas energías, de forma que se quite pesos.

“Últimamente, siente una energía muy pesada a su alrededor y es mejor liberarse de ella antes de que pasen cosas peores”.

Géminis:

Empieza la semana viendo todo con más claridad, quitando obstáculos y centrándose en las cosas que hay alrededor. Ha habido opiniones que no pidió y gran ruido que no lo dejaba fluir.

“La niebla se disipa y empieza a ordenar su vida como de verdad merece. Hay algo que últimamente le está agobiando demasiado, y es la gente que opina de su vida”.

En la astrología, algunos se especializan en leer la mano. | Foto: Getty Images

Cáncer:

Esta semana, para recibir una noticia que no esperaba y que supera las expectativas de manera positiva, es importante ir sin miedo, pues debe tomar una decisión fundamental en el amor o las relaciones.

“Se marca un cambio muy grande en su vida, un antes y un después. Es como si de repente pudiera cerrar de golpe esa etapa oscura que durante tanto tiempo le pesó”.

Leo:

Habrá que hacer cambios y es clave que su círculo sea más pequeño, más real y más íntimo. Debe rodearse de gente que lo quiera y que esté siempre en las facetas de su vida.

“Trae conversaciones que marcarán un antes y un después. Es hora de hablar con el corazón en la mano, aunque duela, aunque le cueste”.

Virgo:

Debe cuidar de usted esta semana y enfocarse en lo que hay más allá de lo físico. A pesar de que es experto en pensar que puede con todo, debe abrirse con confianza, hablar y entregarse si lo necesita.

“No se reprima más. Detrás de ese ‘vamos tirando’ hay un montón de inseguridades, miedos y dudas que necesitan salir”.

Libra:

Habrá un renacer desde el 21 de octubre. Es momento de recuperar fuerza, no esconderse en máscaras y dejar las excusas para otro momento. Habrá que cortar esta semana lo que no vibra con usted y saldrá a flote esa versión nueva.

“No tenga miedo de pedir perdón si cree que algo se le ha malentendido, ni de hablar desde el corazón”.

Escorpio:

Se viene una semana intensa, pero de esas que sacudirán para abrir paso a cosas nuevas. La intuición ya viene preparando ese camino, pese a que ha estado atravesando situaciones complicadas.

“Esta semana la energía cambia de verdad, porque empieza su temporada. Y cuando el Sol entra en su signo, no hay nada que lo detenga”.

Sagitario:

Está cargando demasiado en su interior y solo. Sigue guardando cosas, tragándose palabras y acumulando emociones que solo lo llenan por dentro. Hay que empezar a soltar estos días y retomar esas dinámicas que ayudan.

“Simplemente, volver a escribir y a soltar en ese bloc de notas todo lo que pasa por la cabeza. Lo que sea, pero sáquelo”.

Capricornio:

Es importante estar preparado para todo lo que viene. Se vienen cosas que no imaginaría, y esta semana no es para llenarse de dudas, es para gritarle al universo y manifestarse sin temores.

“El destino empieza a devolverle lo que es tuyo. Eso sí, esta semana hay que tener mucho cuidado con usted mismo, porque puede ser su peor enemigo”.

El horóscopo y los signos del zodiaco representados en constelaciones. | Foto: Getty Images

Acuario:

Está buscando cumplir todo lo que desea de 2025 en esta etapa del año y debe tomárselo con calma. Esa prisa le juega en contra y no se trata de correr, sino de enfocarse bien.

“Si sigue picoteando de todo, al final no va a conseguir nada. Y usted sabe que cuando se enfoca, es imparable”.

Piscis:

Debe sentirse orgulloso de lo que ha logrado, de lo que hizo con sus propias manos. A pesar de que empezó con una especie de resaca emocional, sentirá que el destino está de su lado.