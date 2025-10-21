Suscribirse

Gente

Horóscopo semanal del 20 al 24 de octubre: predicciones para los 12 signos

Habrá movimientos intensos, cambios inesperados y giros particulares para los nacidos bajo cada signo zodiacal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 4:15 p. m.
Horóscopo
El horóscopo es una disciplina que sigue acaparando la atención de muchos. | Foto: Getty Images

Conforme transcurre octubre, aumenta la expectativa sobre los cambios y transformaciones que se avecinan en los próximos días. Este mes se ha caracterizado por su intensidad emocional y por los aprendizajes que han impulsado a muchas personas a replantear sus objetivos, relaciones y decisiones más importantes.

En este contexto de renovación energética, el Horóscopo Negro volvió a compartir sus más recientes mensajes y predicciones, enfocándose en lo que podría suceder durante la semana comprendida entre el 20 y el 24 de octubre. El portal astrológico, reconocido por su tono directo y reflexivo, advierte que este período será clave para liberar lo que ya no aporta y dar paso a nuevas etapas más coherentes con los verdaderos deseos del corazón.

Contexto: Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría a ciudades; causaría daños graves: “Apenas viene lo peor”

Horóscopo semanal del 20 al 24 de octubre

Aries:

Será bueno hacer una limpieza de contactos y controlar a quién le entrega su amistad y su amor. Su lado más sensible saldrá a la luz desde el 21 de octubre, impactando los vínculos y la energía con los demás.

“Llega un golpe de realidad: hay personas y situaciones que le están drenando, robándose energía sin darle nada a cambios. No porque sea débil, sino porque da tanto que a veces se olvida de guardarse”.

Tauro:

Hágase una limpieza de energía esta semana, regalándose un espacio para usted. Limpie su hogar, lo que lo rodea y lo que desea. Visualícese soltando esas malas energías, de forma que se quite pesos.

“Últimamente, siente una energía muy pesada a su alrededor y es mejor liberarse de ella antes de que pasen cosas peores”.

Géminis:

Empieza la semana viendo todo con más claridad, quitando obstáculos y centrándose en las cosas que hay alrededor. Ha habido opiniones que no pidió y gran ruido que no lo dejaba fluir.

“La niebla se disipa y empieza a ordenar su vida como de verdad merece. Hay algo que últimamente le está agobiando demasiado, y es la gente que opina de su vida”.

Horóscopo
En la astrología, algunos se especializan en leer la mano. | Foto: Getty Images

Cáncer:

Esta semana, para recibir una noticia que no esperaba y que supera las expectativas de manera positiva, es importante ir sin miedo, pues debe tomar una decisión fundamental en el amor o las relaciones.

Se marca un cambio muy grande en su vida, un antes y un después. Es como si de repente pudiera cerrar de golpe esa etapa oscura que durante tanto tiempo le pesó”.

Leo:

Habrá que hacer cambios y es clave que su círculo sea más pequeño, más real y más íntimo. Debe rodearse de gente que lo quiera y que esté siempre en las facetas de su vida.

“Trae conversaciones que marcarán un antes y un después. Es hora de hablar con el corazón en la mano, aunque duela, aunque le cueste”.

Virgo:

Debe cuidar de usted esta semana y enfocarse en lo que hay más allá de lo físico. A pesar de que es experto en pensar que puede con todo, debe abrirse con confianza, hablar y entregarse si lo necesita.

No se reprima más. Detrás de ese ‘vamos tirando’ hay un montón de inseguridades, miedos y dudas que necesitan salir”.

Libra:

Habrá un renacer desde el 21 de octubre. Es momento de recuperar fuerza, no esconderse en máscaras y dejar las excusas para otro momento. Habrá que cortar esta semana lo que no vibra con usted y saldrá a flote esa versión nueva.

No tenga miedo de pedir perdón si cree que algo se le ha malentendido, ni de hablar desde el corazón”.

Escorpio:

Se viene una semana intensa, pero de esas que sacudirán para abrir paso a cosas nuevas. La intuición ya viene preparando ese camino, pese a que ha estado atravesando situaciones complicadas.

Esta semana la energía cambia de verdad, porque empieza su temporada. Y cuando el Sol entra en su signo, no hay nada que lo detenga”.

Sagitario:

Está cargando demasiado en su interior y solo. Sigue guardando cosas, tragándose palabras y acumulando emociones que solo lo llenan por dentro. Hay que empezar a soltar estos días y retomar esas dinámicas que ayudan.

“Simplemente, volver a escribir y a soltar en ese bloc de notas todo lo que pasa por la cabeza. Lo que sea, pero sáquelo”.

Capricornio:

Es importante estar preparado para todo lo que viene. Se vienen cosas que no imaginaría, y esta semana no es para llenarse de dudas, es para gritarle al universo y manifestarse sin temores.

“El destino empieza a devolverle lo que es tuyo. Eso sí, esta semana hay que tener mucho cuidado con usted mismo, porque puede ser su peor enemigo”.

Horóscopo
El horóscopo y los signos del zodiaco representados en constelaciones. | Foto: Getty Images

Acuario:

Está buscando cumplir todo lo que desea de 2025 en esta etapa del año y debe tomárselo con calma. Esa prisa le juega en contra y no se trata de correr, sino de enfocarse bien.

“Si sigue picoteando de todo, al final no va a conseguir nada. Y usted sabe que cuando se enfoca, es imparable”.

Piscis:

Debe sentirse orgulloso de lo que ha logrado, de lo que hizo con sus propias manos. A pesar de que empezó con una especie de resaca emocional, sentirá que el destino está de su lado.

Nada de lo que está llegando a su vida es casualidad, es fruto de su esfuerzo, de su intuición, de esa cabecita suya que nunca deja de soñar”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gregorio Eljach advierte que los críticos de la nueva Universidad de la Procuraduría “ayudan a la corrupción”

2. “Feliz vida eterna, princesa”: Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe, y le dejó amorosa dedicatoria a tres años de su muerte

3. Así está vinculada Colombia al millonario robo ocurrido en el Museo del Louvre

4. General (r) William Rincón revivió duro momento sobre el asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón: “Aún estaba algo caliente”

5. El monto que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó pagar a la exparticipante del ‘Desafío’ que demandó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

horóscopo semanalsignos del zodiacoPredicciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.