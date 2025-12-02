Horóscopo semanal del 1 al 5 de diciembre: predicciones para el inicio del último mes de 2025

Diciembre arrancó y despertó curiosidad en miles de personas, quienes se preparan para darle un cierre al año. Muchos tiene expectativas sobre su futuro, teniendo en cuenta que solo quedan cuatro semanas de 2025.

El Horóscopo Negro compartió sus mensajes y designios para los 12 signos del zodiaco en la primera semana del 1 al 5 de diciembre, ofreciendo una perspectiva de lo que cambiará en este tiempo.

Horóscopo del 1 al 5 de diciembre

Aries:

Esta semana arranca con toda la energía y la vida lo empuja a tomar nuevos hábitos, rutinas e inicios. Los cambios los hace cuando sabe que le toca y no busca excusas.

“Ahora mismo está en ese mood en el que dice: ‘O lo hago ya, o no lo hago nunca’. Lo mejor es que empieza diciembre mirando su vida y dándose cuenta de que no hay nada de lo que se pueda quejar”.

Tauro:

En el plano laboral llegará una sorpresa positiva, una llamada que lo dejará en shock. Será recompensado por todo ese trabajo que pensó que los demás no veían.

“Va a darse cuenta de que hay gastos, compromisos, personas y dinámicas que le están drenando más de lo que le aportan”.

Géminis:

Tendrá claridad emocional que lleva necesitando desde hace meses. Ahora lo entiende todo, revelando por qué está saturado y porque se dispersa tanto.

“Prepárese porque puede traerle emociones intensas, incluso noches sin dormir pensando en lo que viene y una sensación de ‘ya no puedo seguir igual’”.

Cáncer:

Es una semana para ponerse serio con usted mismo. Ya no puede seguir estresado, agotado y cargando emociones que no son suyas. Ha intentado sostener gente que no se sostiene y será un golpe de realidad.

“Este diciembre empieza fuerte y usted tiene que ir por su camino, a su bola, recuperando su propio ritmo vital”.

Leo:

Su ansiedad se apaga un poco y se vuelve a sentir usted. Ya no hay presión, dramas y ese ritmo mental que agotad. Habrá planes y actividad en estos días, sobre todo con amigos de verdad.

“Siente que últimamente cada uno va a lo suyo y que perdieron tiempo juntos, así que esta semana toca recuperarlo”.

Horóscopo para diciembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo:

Se siente un alivio y la semana empieza con un aura diferente. Todo se ve con más claridad y se sabe que diciembre viene con una energía brutal y fuerte.

“Se nota fuerte, centrado y con la energía necesaria para enfrentarse a todos esos asuntos pendientes que Mercurio le había dejado congelados”.

Libra:

No habrá crisis existenciales en estos días, y se nota el cambio en las energías que hay tras Mercurio retrógrado. Hay una vibra distinta y permite soltar detalles de lo que rodea.

“De repente le da igual lo que diga la gente, lo que piense quien no pinta nada y lo que pase alrededor. Va a ir de frente, sin miedo y sin pedir permiso”.

Escorpio:

Esta semana habrá conversaciones finales y definitivas. Aunque se pueden abrir heridas, ya las puede enfrentar, por lo que es bueno poner los puntos claros y soltar verdades.

“Esta semana va a cerrar puertas para poder abrir portales. Y esta vez no es sobre trabajo, ni proyectos ni ambiciones... sobre paz”.

Sagitario:

Esta semana sentirá la necesidad de reconectar con sus rutinas, probar cosas nuevas y de descubrir cosas que pocos sabían. Necesita tiempo con usted, donde haya calma y silencio.

“La energía que tiene ahora es muy bonita, muy creativa, muy expansiva. Inviértala también en usted, no solo en los demás. En el amor, esta semana se viene cosas intensas”.

Capricornio:

Está buscando su felicidad y va por el camino correcto. Su manera de manifestar últimamente es increíble y el universo está escuchando de verdad.

“Siga visualizando sus metas con esa claridad tan suya, siga moviéndose paso a paso. Su energía está creando un 2026 muy grande”.

Acuario:

Esta semana toca ver una verdad incómoda pero necesaria. Es momento de dejar atrás a quienes no han sido amables con usted. Esta gente no puede entrar en su 2026.

“Va a soltar todo y a todos los que no le hacen bien. Usted es muchísimo más fuerte. Su energía necesita espacio para que llegue lo bueno, y créame, lo bueno viene cargadito”.

Piscis:

Vendrá una liberación increíble para usted estos días, superando todo ese pasado que llevaba semanas atormentándolo. Estos días marcan un antes y un después.