Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la primera semana de diciembre: estas son las predicciones del lunes 1 al viernes 5

En distintos rincones del mundo, la creencia de que la astrología ejerce influencia sobre los 12 signos del zodiaco continúa ganando relevancia e interés en las personas.

Este interés ha permitido que varios astrólogos se conviertan en figuras ampliamente reconocidas gracias a sus pronósticos, considerados por muchos como sorprendentemente precisos.

Entre estos nombres resalta el de Mhoni Vidente, quien ha logrado consolidar una presencia internacional con su estilo directo y la publicación semanal de predicciones para cada signo.

El fenómeno no es menor: la astrología se ha ido incorporando a la vida cotidiana de millones de personas, hasta el punto de servir como referencia para planificar la semana, el mes e incluso lo que podría deparar el año.

Horóscopo del 01 al 05 de diciembre de 2025

Aries

Debe equilibrar su energía y dar prioridad al descanso. En lo afectivo, conviene fijar límites y aclarar confusiones. Una opción laboral podría exigir una reacción inmediata. y además, es mejor evitar líos por asuntos menores.

Días cabalísticos: 1,5,7,10,13,15,17,21,25,30 y 31.

Tauro

Son jornadas para que cuide hábitos y digestión. Una persona cercana puede pedir claridad en lo sentimental. Puede aparecer una oferta laboral que demanda constancia y promete estabilidad.

Días cabalísticos: 2,4,9,11,16,20,21,24,30 y 31.

Géminis

Debe alternar descanso y actividad, pues la mente estará acelerada. Charlas pendientes aliviarán el plano amoroso. Una actitud diplomática le ayudará a evitar tensiones significativas hoy.

Días cabalísticos: 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31.

Cáncer

No debe aislarse, porque hay vínculos clave que pueden abrir oportunidades. Conviene fortalecer su estado físico y emocional y en lo afectivo, gestos genuinos pueden ayudar a que crezca la confianza.

Días cabalísticos: 1,3,5,7,9, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 29 y 31.

Leo

En lo afectivo, conviene mostrarse abierto para resolver diferencias que puedan existir. En el trabajo, el liderazgo puede destacar y atraer propuestas.

Días cabalísticos: 1,3,9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31.

Virgo

Se debe bajar la presión mental y atender el cansancio. La sinceridad afectiva podría fortalecer vínculos. Además, la capacidad analítica podría facilitar cerrar ciclos y planear nuevas metas.

Días cabalísticos: 1,2,3,7,8,9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31.

Libra

Debe buscar actividades relajantes y cuidar la respiración. La claridad en el diálogo armoniza el amor. Debe mantener el equilibrio y evitar comprometerse más de lo necesario.

Días cabalísticos: 1,5,8,9, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 y 31.

Escorpio

Debe optimizar los hábitos de descanso. Una charla significativa podría ayudar a solucionar líos en el amor. Con calma, decisiones estratégicas podría traer beneficios laborales. Es fundamental revisar cuidadosamente documentos antes de firmarlos.

Días cabalísticos: 1,2,3,6, 12, 13, 15, 21, 25 y 31.

Sagitario

Debe mantenerse hidratado y constante en la actividad física. Un detalle inesperado podría prender la llama y causar nuevas emociones amorosas. En el trabajo, conviene presentar ideas y buscar acuerdos, mientras la empresa asegura cumplir compromisos sin contratiempos.

Días cabalísticos: 1,2,3,7,8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30.

Capricornio

Será una semana para equilibrar descanso y disciplina. En lo sentimental, la paciencia ayudará a evitar líos de pareja, y en el trabajo, su responsabilidad recibirá reconocimiento y confianza de jefes.

Días cabalísticos: 2,3,7,9, 14, 15, 17, 21, 24, 30 y 31.

Acuario

Debe proteger su sistema nervioso tomando pausas frecuentes. La sinceridad podría fortalecer vínculos amorosos. En el trabajo, una propuesta innovadora ayudaría a los propósitos personales. Es clave establecer límites y evitar distracciones para cumplir objetivos.

Días cabalísticos: 1,5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 y 27.

Piscis

Debe escuchar más a su pareja, pues la empatía aclara dudas. Es muy importante proteger la estabilidad emocional y no asumir problemas ajenos.