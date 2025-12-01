Suscribirse

Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la primera semana de diciembre: estas son las predicciones del lunes 1 al viernes 5

La famosa pitonisa habló de lo que se viene estos días para las casas astrales.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

1 de diciembre de 2025, 3:22 p. m.
Mhoni Vidente dio el horóscopo para la primera semana de diciembre de 2025.
En distintos rincones del mundo, la creencia de que la astrología ejerce influencia sobre los 12 signos del zodiaco continúa ganando relevancia e interés en las personas.

Este interés ha permitido que varios astrólogos se conviertan en figuras ampliamente reconocidas gracias a sus pronósticos, considerados por muchos como sorprendentemente precisos.

Entre estos nombres resalta el de Mhoni Vidente, quien ha logrado consolidar una presencia internacional con su estilo directo y la publicación semanal de predicciones para cada signo.

El fenómeno no es menor: la astrología se ha ido incorporando a la vida cotidiana de millones de personas, hasta el punto de servir como referencia para planificar la semana, el mes e incluso lo que podría deparar el año.

Horóscopo de Mhoni Vidente
Horóscopo del 01 al 05 de diciembre de 2025

  • Aries

Debe equilibrar su energía y dar prioridad al descanso. En lo afectivo, conviene fijar límites y aclarar confusiones. Una opción laboral podría exigir una reacción inmediata. y además, es mejor evitar líos por asuntos menores.

Días cabalísticos: 1,5,7,10,13,15,17,21,25,30 y 31.

  • Tauro

Son jornadas para que cuide hábitos y digestión. Una persona cercana puede pedir claridad en lo sentimental. Puede aparecer una oferta laboral que demanda constancia y promete estabilidad.

Días cabalísticos: 2,4,9,11,16,20,21,24,30 y 31.

  • Géminis

Debe alternar descanso y actividad, pues la mente estará acelerada. Charlas pendientes aliviarán el plano amoroso. Una actitud diplomática le ayudará a evitar tensiones significativas hoy.

Días cabalísticos: 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31.

  • Cáncer

No debe aislarse, porque hay vínculos clave que pueden abrir oportunidades. Conviene fortalecer su estado físico y emocional y en lo afectivo, gestos genuinos pueden ayudar a que crezca la confianza.

Días cabalísticos: 1,3,5,7,9, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 29 y 31.

  • Leo

En lo afectivo, conviene mostrarse abierto para resolver diferencias que puedan existir. En el trabajo, el liderazgo puede destacar y atraer propuestas.

Días cabalísticos: 1,3,9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31.

  • Virgo

Se debe bajar la presión mental y atender el cansancio. La sinceridad afectiva podría fortalecer vínculos. Además, la capacidad analítica podría facilitar cerrar ciclos y planear nuevas metas.

Días cabalísticos: 1,2,3,7,8,9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31.

  • Libra
Debe buscar actividades relajantes y cuidar la respiración. La claridad en el diálogo armoniza el amor. Debe mantener el equilibrio y evitar comprometerse más de lo necesario.

Días cabalísticos: 1,5,8,9, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 y 31.

  • Escorpio

Debe optimizar los hábitos de descanso. Una charla significativa podría ayudar a solucionar líos en el amor. Con calma, decisiones estratégicas podría traer beneficios laborales. Es fundamental revisar cuidadosamente documentos antes de firmarlos.

Días cabalísticos: 1,2,3,6, 12, 13, 15, 21, 25 y 31.

  • Sagitario

Debe mantenerse hidratado y constante en la actividad física. Un detalle inesperado podría prender la llama y causar nuevas emociones amorosas. En el trabajo, conviene presentar ideas y buscar acuerdos, mientras la empresa asegura cumplir compromisos sin contratiempos.

Días cabalísticos: 1,2,3,7,8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30.

Horóscopo
  • Capricornio

Será una semana para equilibrar descanso y disciplina. En lo sentimental, la paciencia ayudará a evitar líos de pareja, y en el trabajo, su responsabilidad recibirá reconocimiento y confianza de jefes.

Días cabalísticos: 2,3,7,9, 14, 15, 17, 21, 24, 30 y 31.

  • Acuario

Debe proteger su sistema nervioso tomando pausas frecuentes. La sinceridad podría fortalecer vínculos amorosos. En el trabajo, una propuesta innovadora ayudaría a los propósitos personales. Es clave establecer límites y evitar distracciones para cumplir objetivos.

Días cabalísticos: 1,5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 y 27.

  • Piscis

Debe escuchar más a su pareja, pues la empatía aclara dudas. Es muy importante proteger la estabilidad emocional y no asumir problemas ajenos.

Días cabalísticos: 1,5,6,9, 10, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30 y 31.

