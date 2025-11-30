El cierre de año está cada vez más cerca y miles de personas depositan sus expectativas en las últimas semanas de 2025. Pese a que hay incertidumbre general, muchos quieren saber qué vendrá en los siguientes días.

Ante este panorama, Mhoni Vidente continúa lanzando sus predicciones relacionadas con los cambios climáticos, el escenario geopolítico y el mundo del espectáculo. La celebridad no duda en mostrar un poco de sus visiones, las cuales suelen acertar.

En charla con El Heraldo de México, la pitonisa fue contundente con una predicción que reveló, la cual estaba centrada en una nueva tragedia que golpearía a la farándula internacional y dejaría un sinsabor.

Mhoni Vidente, que habló sobre una tragedia, fue precisa en que no sería solo una muerte la que ocurriría, sino que también habrían otras dos de personas adultas mayores de la industria del entretenimiento. La famosa apuntó que las edades pasaban los 70 años y todas se darían por infartos.

“Siguen las tragedias muy fuertes en el ambiente artístico de gente grande de esas. Se visualiza la muerte de una mujer muy famosa, que tiene 72 o 74 años, por culpa de un infarto fulminante”, comentó, luego de dar su sentido pésame a Aislinn Derbez por la muerte de su madre.

“También se ven problemas con un cantante, de 78 u 80 años, que todavía canta y lamentablemente también muere de un infarto. Siempre mueren tres, es la compañía total del ser humano”, agregó.

Por último, Mhoni Vidente fue enfática en que la tercera pérdida sería en México, dentro de los rostros famosos, cumpliendo con las trilogías que solían darse por el número religioso.

“Lamentablemente vienen tres muertes más, hay una mujer de 72 años que fue muy conocida en México, muy querida, que muere de un infarto fulminante. Te da un dolor en el corazón y entregas el espíritu a Dios. Son cosas de la vida, la muerte es democrática, es tiránica”, señaló ante cámaras.