El lunes 24 de noviembre, según registraron las redes sociales, se informó el fallecimiento de Gabriela Castrejón Michel, destacada actriz de doblaje y expareja de Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn, la hija mayor y una de las más reconocidas del comediante mexicano.

La celebridad cerró sus ojos, dejando un vacío imborrable en la vida de sus seres amados. Varios integrantes de la familia Derbez se pronunciaron al respecto, dándole un último adiós a la mujer que le dio vida a la famosa actriz.

Pese a que las miradas mediáticas se posaron en Eugenio Derbez, otros prestaron atención a una publicación que realizó Aislinn Derbez en su cuenta oficial de Instagram, hablando de esta dolorosa pérdida.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la artista recurrió a las historias de su perfil para enviar un pronunciamiento oficial, pidiendo respeto y prudencia en este instante que golpea su realidad. En dicho comunicado, la mexicana afirmó que agradecía las muestras de cariño, sin importar la tristeza que la invadía.

Aislinn Derbez no dudó en aclarar qué había sucedido, revelando que la causa de muerte de su mamá fue un infarto. En ese espacio pidió espacio para vivir su duelo, teniendo en claro que no sería fácil.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió en el post.

Aislinn Derbez se pronunció sobre muerte de su mamá. | Foto: Instagram @aislinnderbez

De igual manera, vale la pena recordar que la noticia fue dada por La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), la cual compartió una fotografía de la fallecida artista.