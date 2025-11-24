Murió Gabriela Castrejón, actriz y expareja de Eugenio Derbez; esta sería la causa del fallecimiento

A través de un comunicado publicado por la Asociación Nacional de Intérpretes de México en las horas de la tarde del lunes, 24 de noviembre, se confirmó la muerte de la reconocida actriz de doblaje Gabriela Castrejón Michel, quien tuvo una relación con Eugenio Derbez, de la que nació Aislinn, una de las hijas más famosas del actor.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje”, se lee en la publicación.

Pese a que no se dieron datos de la causa de su fallecimiento y del estado en el que se encuentran sus familiares, se reconoció el trabajo que realizó a lo largo de varias décadas y los proyectos en los que tuvo la oportunidad de participar por medio de su voz y su talento para la interpretación de distintos personajes.

“Su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a Sex and the city, poder ser escuchados en español. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!“, anotaron.

Influencer habría revelado las razones del fallecimiento de Gabriela Castrejón

Por medio de sus rede sociales, la reconocida creadora de contenido Jacqueline Martínez se pronunció al respecto y manifestó que el deceso de la mujer habría sido a causa de un accidente que se presentó mientras se encontraba dentro de su hogar.

“Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente, hoy a las 7 a.m. aproximadamente falleció su mamá, la señora Gabriela Michel, a los 65 años de edad, en la Ciudad de México (...) fue a consecuencia de un accidente en su casa”, escribió en su cuenta de Instagram, en la que suma más de 153 mil seguidores.

Sin embargo, dejó en claro que por el momento se desconocen detalles de lo ocurrido".

“Aún no han comentado el motivo ni dado a conocer el fallecimiento, pero gente cercana me dice que hoy será velada”, anotó.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se pronunciaron por medio de las redes sociales y escribieron mensajes de fortaleza para el duro momento que atraviesan sus familiares.