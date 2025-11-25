Mhoni Vidente soltó predicción sobre suceso que impactaría a Latinoamérica; dijo cuándo pasaría: “Empezarnos a cuidar”

A medida que el año se acerca a su final, crece el interés de quienes desean adelantarse a los giros que podría traer el destino. La necesidad de claridad ante un futuro incierto impulsa a muchas personas a buscar el apoyo de astrólogos y guías espirituales, cuyas interpretaciones sirven como herramienta para prepararse frente a los desafíos y transformaciones que podrían presentarse en las próximas semanas.

Mhoni Vidente no dudó en compartir un nuevo video en su canal de YouTube, el cual estaba enfocado en las predicciones bajo la Era de Sagitario. La pitonisa comentó acerca de lo que veía para el mundo, específicamente en temas naturales y energéticos.

Según su post, la vidente, que también auguró un suceso lamentable, aseguró que había dos cartas que estarían rodeando este tiempo, precisamente en cambios. Sus visiones se enfocaron en el terreno de los sismos, los cuales se darían en América Latina.

Mhoni Vidente indicó que los inicios de diciembre serían el escenario para un movimiento telúrico en México. Aunque no se sabía si ocurriría en medio del concierto de Dua Lipa en Ciudad de México, sí veía que se sacudiría a este territorio.

“Se visualiza que la carta del Sol y la carta del mundo van a ser detonantes en cuestiones de sismos”, comentó.

La pitonisa señaló que tenía presente que, en caso de no darse en los primeros días, este sismo se presentaría en el segundo fin de semana del último mes del año.

“El día 1, 2 o 5 de diciembre, que es cuando Dua Lipa estará de concierto en la Ciudad de México. O si no, el día 12 o 13 de diciembre, unos sismos fuertes en la ciudad, viniendo desde Oaxaca o desde Michoacán de 6.1 o 6.6. Nada grave, el puro susto”, explicó.

“Le va a volver a tocar, como año atrás”, agregó, refiriéndose a una experiencia de la artista pop.

Mhoni Vidente, que ya soltó vaticinios para el 2026, mencionó que el clima jugaría en contra de muchas personas, despertando virus que se esparcirían en varias partes del mundo.