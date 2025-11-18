Horóscopo semanal del 18 al 21 de noviembre: predicciones para los 12 signos

El mes de noviembre continúa su curso y muchos buscan respuestas sobre lo que esta etapa podría traer para su signo, especialmente si las energías jugarán a su favor.

El Horóscopo Negro publicó recientemente sus nuevas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco, haciendo énfasis en el impacto que ejercerá Mercurio retrógrado en el plano astrológico. Se anticipan movimientos importantes, decisiones relevantes y situaciones inesperadas que mantendrán a varios en constante atención esta semana del 18 al 21 de noviembre.

Aries:

Hay actitudes de una persona que lo tienen decepcionado. Estos días serán para no tolerarlas más, pues son de quienes no cumplen lo que prometen y con vínculos que se sienten a medias.

“Usted da mucho, aunque se haga el duro. Esta semana es momento de mirar hacia adelante sin volver la vista atrás”.

Tauro:

Esta semana es normal que se sienta perdido y sin saber a donde ir. Parte de su ansiedad proviene de alguien, por lo que sabe que hay una charla pendiente.

“Hasta que no salga de su boca, hasta que no lo hable con esa persona... no va a sentir paz. No se obligue, pero tampoco se quede esperando eternamente”.

Géminis:

Tendrá que hacer cambios en su vida pronto y debe empezar a moverse. Tiene que ir por todo sin miedo a arriesgar y dar lo necesario. Va sin frenos y sin dudas.

“La vida es de los valientes, y usted está entrando en su era más valiente. Va a dejar claro que no quiere que nada ni nadie le hunda”.

Cáncer:

Buenas noticias esta semana y habrá un alivio económico. Déjese ilusionar con lo que vendrá, pues oportunidades devuelven calma y permitirán posibles inversiones.

“Su intuición se va a poner afilada como una navaja. Esa sensación que lleva días teniendo... sí, es real. Sí, alguien del pasado podría reaparecer”.

Leo:

El universo le sorprenderá y notará recompensas fuertes en el trabajo que ha hecho. Se mueven cosas, fluyen situaciones y vuelve a brillar tras semanas donde estuvo apagado.

“A nivel laboral prepárese para un cambio muy positivo, porque alguien le va a reconocer algo grande o le va a llegar una oportunidad inesperada”.

Virgo:

Se siente agotado y necesita recuperarse, pues Mercurio retrógrado le está dejando sin batería. Esta semana no es para exigirse como siempre, sino dormir y descansar.

“Todo lo demás puede esperar, pero su descanso no. Si acumula sueño, luego nada le sale bien y se frustra más”.

Libra:

Es momento de que vea todo lo que está haciendo, mientras saca su vida adelante en todos los aspectos. Está haciéndolo bien, por lo que solo debe bajar un poco al ritmo.

“Esta semana calma, porque para seguir dándolo todo también hay que parar y analizar. Últimamente le está frustrando un montón ver que ciertas personas no están remando en su misma dirección”.

Escorpio:

Este es un renacer y nada será igual después de la Luna nueva. Reconocerá todo lo que ha soltado y roto, trayendo el poder de cerrar heridas.

“Algo se enciende en su interior que llevaba meses dormido. A finales de semana, el Sol sale de su signo y entra en Sagitario, y va a sentir un alivio real”.

Sagitario:

Esta discutiendo con personas que más quiere por impulsos tontos, por lo que ya ha pasado sustos en esos vínculos. Ya han pasado dramas en estos días con gente importante.

“El Sol entra en su signo y le devuelve esa chispa que tanto ha echado de menos. A lo largo de la semana lo va a notar: vuelve su energía, vuelve a ser usted”.

Capricornio:

Se topará con alguien que lo obligará a enfrentar las emociones que juraba había superado. Una persona del pasado o un mensaje inesperado tocarán esa herida.

“Usted tiene clarísimo que no da segundas oportunidades a quien le hizo daño... pero escuche lo que llegue”.

Acuario:

Esta semana será para buscar claridad y enfocarse en lo que es importante. Vuelve a sentir ese impulso de poner orden a todo lo que planeó en el año.

“Esta semana empiezan a salir cosas adelante, proyectos que daba por eternos empiezan a moverse, y va a sentirse muy orgulloso”.

Piscis:

Está atravesando una etapa rara y confusa, y no sabe si es algo bueno o una señal de alerta. A veces no se da cuenta de lo bueno que pasa a su alrededor.