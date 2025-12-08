Horóscopo semanal del 8 al 12 de diciembre: predicciones para la segunda semana de cierre de año

Diciembre comenzó y, con él, aumentó la inquietud de quienes desean saber qué les depara el final del año. A solo tres semanas de que llegue 2026, son muchos los que miran hacia adelante con expectativas y planes.

En esta ocasión, el Horóscopo Negro reveló las predicciones y advertencias para cada uno de los 12 signos del zodiaco correspondientes al periodo del 8 al 12 de diciembre, brindando una visión de los movimientos y transformaciones que podrían presentarse en estos días.

Aries:

La gente no mide la persona que es usted cuando se sale de casillas, y últimamente alguien o algo lo ha llevado a sentirse así. Es bueno sostener conversaciones claras.

“Va a dejar las cosas claras sin temblar. Si tiene que poner límites, los pone. Si tiene que cortar una relación, la corta. Si tiene que tomar cartas en el asunto, las toma”.

Tauro:

Terminará el 2025 por todo lo alto y se cerrarán capítulos, sin dar vuelta atrás. Llegarán oportunidades y sorpresas en lo laboral, que permitirán nuevos comienzos.

“Se va a dar cuenta de que ya no puede seguir sufriendo por lo mismo de siempre. Ya no puede seguir llorando por quien no lo merece. Ahora toca fluir y dejar que lo bueno le encuentre”.

Géminis:

Está en un momento en el que disocia la realidad, intentando evitar pensar para no sentir y procesar todo lo que ha sucedido. Se podría meter en una crisis existencial.

“Esta semana le va a venir bien no profundizar tanto ni comerse la cabeza. Necesita justo lo contrario: fluir, respirar, dejar que las cosas lleguen cuando tengan que llegar”.

Cáncer:

Lleva semanas arrastrando peso que no le corresponde, además de responsabilidades que le cargan de emociones ajenas. Su cuerpo está pidiendo auxilio en medio de todo.

“Toca ponerse como prioridad real, no de boquita. Si sigue intentando salvar a todo el mundo, va a terminar olvidándose de usted mismo”.

Los signos se preparan para cambios en el cierre de año. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo:

Se siente motivado y las cosas salen como pensaba. Verá resultados y su trabajo plasmará que ha valido la pena el esfuerzo silencioso que ha hecho en meses.

“Está cerrando el 2025 de una forma que ni en sus mejores sueños se imaginaba, y eso le tiene con la energía por las nubes”.

Virgo:

Esta semana viene estable y sin sustos, permitiendo que los dramas se alejen. Será simplemente para ser usted mismo, sin presiones, expectativas o sin molestias ajenas.

“Después del año tan duro que ha tenido, también le toca descansar, respirar y darle espacio a su mente para rendirse un poco. Hay un tema pendiente en su vida social que no puede seguir ignorando”.

Libra:

No se quedará en silencio cuando algo no le cuadra, por lo que no aguantará lo que no merece. Se armará de valor para poner ese punto final, volviendo con una vibra más potente.

“Usted sabe que en los últimos meses ha cargado con movidas que ni eran suyas. Problemas ajenos, responsabilidades que nadie reconoció, tareas que usted hizo porque si no, nadie lo hacía”.

Escorpio:

Cuide sus hábitos y sus rutinas antes de que llegue 2026, invirtiendo el tiempo de una manera mejor. Présteles atención a los temas mentales y físicos.

“Muévase más, salga a dar un paseo, retome ese entrenamiento que dejó a medias o pruebe algo que siempre quiso hacer. Su cuerpo necesita actividad para que su mente se estabilice”.

Sagitario:

Está viviendo experiencias y aventuras como hace mucho no lo hacía. Le impresionará lo que está por venir, recordándose quién es, sin perder el norte.

“Dedíquese más tiempo a usted, a los suyos, a la gente que es su hogar de verdad. Eso le mantiene centrado, con los pies en la tierra y con claridad sobre hacia donde quiere ir”.

Capricornio:

Respétese al máximo estos días, hágale caso a su intuición. Si algo no le cuadra, créase y siga lo que siente para evitar que las cosas salgan mal.

“Esta semana por fin pone límites. Y si eso implica perder a alguien, quizá es que nunca debió quedarse. No puede seguir sosteniendo vínculos que no lo respetan”.

Acuario:

Siga su propio camino, y esa será la conclusión a la que llegará ahora. Cuando no mendiga atención de alguien, cuando no se deja influenciar y cuando no escucha opiniones.

“Empieza un antes y un después para elegir su rumbo de 2026. A partir de ahora va a invertir más en usted, en sus proyectos, en su amor propio y en sus movidas”.

Piscis:

El destino le envía señales por todo lado, pero la respuesta es clara: todo le va a salir bien. Ese mood místico lo ubicará y encontrará los significados.