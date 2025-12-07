Mhoni Vidente soltó contundente predicción sobre el Mundial 2026 y destapó cuál sería el ganador

Tras haber acertado con varias de sus visiones sobre desastres naturales, accidentes, transformaciones geopolíticas y muertes de figuras importantes, Mhoni Vidente volvió a generar expectativa con nuevas predicciones para el año 2026.

Durante una intervención en El Heraldo de México, medio en el que suele compartir sus lecturas astrológicas, la reconocida pitonisa abordó uno de los temas que más inquieta a sus seguidores: el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

En esa aparición, Mhoni Vidente no dudó en responder una de las preguntas más frecuentes que le hacen sus seguidores sobre el torneo, dejando abiertas nuevas especulaciones sobre lo que podría ocurrir en esta importante cita deportiva.

En la charla, la celebridad apuntó que había un ambiente de felicidad, teniendo en cuenta que los focos internacionales se posarían sobre México para este evento.

“Ya va a ser la inauguración. Veo que el mundial será aquí, junto con Estados Unidos y Canadá. Estoy muy feliz y contenta, eso te da alegría. Somos país sede”, dijo.

En cuanto a quiénes veía como posibles ganadores del siguiente torneo mundial, la pitonisa señaló que, por tendencia, visualizaba a dos países europeos y uno latino como posible ganador.

“Si así va la tendencia, España, Portugal o Argentina ganan el Mundial”, aseveró, indicando que habría sorpresas.

¿Habrá un atentado en el Mundial 2026?

Como parte de tranquilidad para quienes temían por la seguridad del evento, Mhoni Vidente aseguró que el Mundial 2026 no se vería afectado por atentados terroristas ni situaciones lamentables. La pitonisa afirmó que la cita deportiva se desarrollará sin incidentes graves y bajo un ambiente positivo.

Según explicó, todo fluirá correctamente, generando incluso una energía distinta y favorable para México, uno de los países anfitriones. De esta manera, la experta buscó disipar la preocupación de sus seguidores respecto a posibles amenazas durante este importante evento internacional.