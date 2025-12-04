Alarmante vaticinio de Mhoni Vidente sobre crudo suceso natural que golpearía en diciembre: “Es increíble”

Mhoni Vidente se consolidó como una de las personalidades más influyentes del mundo esotérico en Latinoamérica, al destacarse por las predicciones y mensajes que comparte en diversos espacios mediáticos. Sus aciertos en varios sucesos han dejado asombrado a un amplio sector del público.

En días recientes, coincidiendo con el inicio del último mes del año, la astróloga ofreció declaraciones en Reporte H, de El Heraldo de México, donde habló sobre sus visiones para el cierre de 2025. Durante la entrevista, la vidente fue directa al explicar lo que percibía, anticipando semanas retadoras.

Mhoni Vidente, famosa astróloga | Foto: YouTube El Heraldo de México

Según lo expresado en el video, diciembre sería un periodo marcado por movimientos relacionados con la naturaleza, los cuales podrían intensificarse y generar impacto a nivel global. Mhoni Vidente no dejó atrás los fríos que azotarían a México, alcanzando temperaturas preocupantes.

“Sigue un extremo total en cuestiones de clima. El frío va a ser muy intenso, viene una ola a partir del día 11, tendremos que estarnos cuidando en el norte del país (México) y aquí en el sur… hay que cuidarnos mucho la garganta”, afirmó ante cámaras.

De igual manera, Mhoni Vidente, que comentó sobre una tragedia, puntualizó que sería una época de sismos, por lo que para el país azteca no sería distinto. De hecho, la famosa auguró que vendrían movimientos telúricos inesperados.

“Sobre todo de los sismos aquí en la Ciudad de México”, aseguró.

La pitonisa fue clara en que visualizaba un sismo de gran magnitud en Asia, por lo que se debía estar atentos a lo que pudiera pasar. Esto se debía a la activación del volcán en Etiopía, el cual se despertó después de tantos años.