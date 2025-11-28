Mhoni Vidente advirtió sobre angustiante suceso que causaría daños pronto; no habría forma de detenerlo: “Tomar precauciones”

Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las personalidades más destacadas en el ámbito de las predicciones, ganando reconocimiento internacional gracias a los anuncios que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Su forma única de interpretar las visiones y transmitir sus mensajes, algunos de ellos relacionados con hechos que posteriormente han ocurrido, la han convertido en una guía constante para miles de seguidores.

Recientemente, en charla con Reporte H, la celebridad fue clara sobre los cambios que habían en el mundo, precisamente en temas naturales. La pitonisa reiteró que veía que pasarían cosas graves, por lo que habría que tomarse precauciones.

Según lo mencionado en el formato, tras ver la erupción del volcán de Etiopia después de más de 12.000 años, Mhoni Vidente presentía que los movimientos telúricos y la activación de otros volcanes era una realidad.

La astróloga aseguró que el 2026 sería considerado un año volcánico, precisamente por el comportamientos de otros espacios que estaban ubicados en distintas zonas del planeta.

“Se vio tan fuerte este volcán, que se vio hasta el espacio. Te das cuenta que va a empezar a cambiar el clima en todas las formas, y en todas las densidades más fuertes en el 2026. La carta del mundo me está diciendo que se van a empezar a activar los volcanes de Popocatépetl, el volcán de fuego, el volcán de Costa Rica y el de Indonesia. Hay que tomar todas las precauciones”, comentó.

A esto, la famosa, que hizo aclaración sobre el Mundial 2026, reiteró que veía movimientos fuertes y transformaciones naturales que podrían afectar.

“Esta dimensión de este volcán, después de 12.000 años dormido, nos está diciendo que van a empezar a despertar más volcanes. Los que ya están, estarán más activos. Será un año volcánico, un año de sismos y movimientos fuertes en cuestiones de clima”, afirmó.

“Vamos a estar viendo la ceniza... también con el de Guatemala. Puede que haga erupción en los próximos días”, agregó en su intervención.