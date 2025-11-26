Suscribirse

Mhoni Vidente soltó los números de la suerte para las siguientes semanas de cierre de año; reveló los signos afortunados

La pitonisa fue contundente sobre las cifras que darán un golpe de suerte económico.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 4:36 p. m.
Mhoni Vidente habló sobre la posible llegada del Armagedón.
Mhoni Vidente habló sobre golpes de suerte. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Con la llegada del final de año, aumenta la curiosidad de quienes buscan entender con anticipación los posibles cambios que les depara el destino. La incertidumbre sobre los próximos meses lleva a muchas personas a consultar a astrólogos y especialistas espirituales, cuyas lecturas se han convertido en una guía para enfrentar retos y adaptarse a las transformaciones venideras.

En este contexto, Mhoni Vidente publicó recientemente un nuevo video en su canal de YouTube, centrado en las predicciones correspondientes a la Era de Sagitario. La reconocida vidente abordó allí sus visiones sobre el panorama mundial y compartió mensajes relacionados con las energías y movimientos astrológicos que influirían en cada signo del zodiaco.

La pitonisa habló sobre los signos que tendrían un golpe de suerte en las siguientes semanas de cierre de año, mencionando que serían cinco los que estarían beneficiados por la fuerza de noviembre y diciembre.

Contexto: Mhoni Vidente vaticinó angustiante situación para 2026 y alertó sobre cambios fuertes: “Vendrán días oscuros”

De acuerdo con lo que explicó la famosa, la Era de Sagitario iluminaria a Sagitario y permitiría que se le abrieran puertas en muchos sentidos. Tras destacar por lo apasionados y fuertes que son, sus trámites fluirían efectivamente.

“Es un signo inteligente, apasionado, consciente de lo que está haciendo para comenzar a crecer. No le gusta voltear atrás, viviendo el aquí y ahora, y le gusta mucho idealizar su futuro”, comentó ante cámaras.

Constantemente está buscando la etapa del enamoramiento, de los tres meses a un año, después se aburre. Siempre se vuelve a casar, no sabe estar solo”, agregó.

Predicciones de la Era de Sagitario #21denoviembre #sagitario #horoscopo #zodiaco #predictions

Mhoni Vidente, que habló sobre una tragedia que ocurriría, señaló que era indispensable hacer cambios en actitudes y comportamientos, precisamente por lo que vendría a futuro.

“Quitarse personas tóxicas y complicadas, arreglar asuntos legales y se le van a dar papeles de visa o residencia”, aseveró.

En cuanto a los signos del zodiaco que contarán con suerte, serán los regidos por fuego y aire. Allí mencionó a Acuario, Aries, Géminis y Leo, que lo estarán acompañando a Sagitario en cuestiones de progreso económico.

Números de la suerte para los signos

Mhoni Vidente apuntó que los números de la suerte para estas semanas serán el 06-19-23, mientras que los colores que regirán son el rojo y negro.

