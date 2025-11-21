Mhoni Vidente habló sobre el Mundial en México 2026 y destapó si veía atentados: “Cosas muy difíciles”

Mhoni Vidente sigue acaparando las miradas de miles de personas en el mundo, debido a las predicciones que suele soltar. La experta hace sus lecturas de cartas, esperando advertir a sus fieles seguidores.

Tras acertar con algunas visiones que tuvo con respecto a desastres naturales, accidentes, cambios geopolíticos, muertes y acontecimientos internacionales, la pitonisa volvió a llamar la atención con lo que veía para 2026.

En una intervención que hizo en El Heraldo de México, donde suele dar sus declaraciones astrológicas, Mhoni Vidente se refirió al Mundial 2026, el cual se realizará en México, Canadá y Estados Unidos. La celebridad no dudó en responder una interrogante muy grande, la cual solían hacerle algunos usuarios.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el video, la famosa aseguró que movimientos en este tiempo impactarían a futuro, generando cambios considerables en las dinámicas del mundo. Sus palabras se centraron en esos días oscuros que llegarían, azotando a la humanidad.

“Estamos viviendo unas cosas muy difíciles, vienen días muy oscuros para la humanidad. Recen el rosario y a la Virgen María”, comentó, bastante angustiada.

Sin embargo, como parte de tranquilidad, Mhoni Vidente, que soltó dura predicción, afirmó que este evento internacional no se vería afectado por atentados terroristas ni ningún tipo de situaciones lamentables. La experta puntualizó que todo fluiría correctamente, atrayendo un ambiente distinto para el país azteca.

“Ya va a ser la inauguración. Veo que el mundial será aquí, junto con Estados Unidos y Canadá. Mucha gente está con el miedo de que vayamos a tener un atentado, algún problema... pero no veo ningún atentado o algún carro bomba”, comentó en el programa.

“No exageren, a la gente le gusta mucho exagerar o buscar reflectores (...) Vamos a pasar un mundial agradable, México quisiera que fuera el campeón... hará un buen papel”, agregó.

Por el momento habrá que esperar para saber más de estas predicciones, ya que la famosa suele despertar todo tipo de reacciones y comentarios en sus fieles seguidores de redes sociales.