Con el correr de octubre, Mhoni Vidente volvió a captar la atención de sus seguidores al realizar nuevas lecturas de cartas y compartir sus más recientes predicciones sobre los acontecimientos que, según sus visiones, marcarían el rumbo del mundo en las próximas semanas.

La reconocida astróloga participó en distintos espacios mediáticos, donde aprovechó para revelar los mensajes que, de acuerdo con su percepción espiritual, el destino tenía preparados para esta etapa del año.

En El Heraldo de México, Mhoni Vidente fue contundente y reafirmó que había un predicción que se cumpliría, precisamente en los últimos meses. La pitonisa habló sobre cómo el clima seguiría causando daños, especialmente por los extremos a los que llegaría.

La celebridad indicó que, según sus visiones, vendría un frío aterrador, el cual llevaría a ciudades a quedar bajo temperaturas preocupantes. Tras mencionarlas, recomendó cuidados y atención para evitar enfermedades.

“Estas cosas seguirán moviendo la Tierra en cuestiones de sismos, huracanes y las tormentas invernales. Este año nos ha atacado el clima... se viene un frío de 50 grados bajo cero. A la gente de Chicago, de Nueva York, de Washington y Canadá, 50 bajo cero, una cosa terrible, el ser humano no está preparado. Hay que cuidarnos de las enfermedades”, afirmó.

De igual manera, Mhoni Vidente reafirmó que sus cartas estaban hablando de hechos complejos que ocurrirían en México, ocasionando angustia en varias zonas del país azteca.

Predicción de Mhoni Vidente para México

La vidente, que también se refirió a una tragedia, señaló que México estaba en el centro de un año regido por el diablo, por lo que ocurrirían desastres naturales como movimientos telúricos, huracanes e inundaciones provocadas por la cantidad de lluvia.

“Es el año del diablo, por eso les había comentado sobre las situaciones tan fuertes en México. Siguen rondando mucho las situaciones negativas, apenas viene lo peor. Viene una situación climática muy fuerte, un sismo catastrófico, un huracán, inundaciones fuertes, y no se acaba hasta el 31 de diciembre. Le ruego mucho a Dios, y que la gente ore mucho... nos ayuda a contrarrestar”, mencionó.

“Lo más fuerte lo veo el 31 de octubre, entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, van a ser los días complejos de energías oscuras”, agregó en el video.