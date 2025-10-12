Mhoni Vidente vaticinó impactante situación que ocurriría en octubre; confirmó fecha: “No creo en casualidades”

Con el inicio de octubre, Mhoni Vidente realizó nuevas lecturas de cartas en las que compartió sus visiones sobre los acontecimientos que, según sus predicciones, podrían influir en el panorama mundial. La reconocida astróloga participó en distintos programas y plataformas, donde explicó los mensajes que, de acuerdo con su interpretación, revelan lo que está por venir.

Recientemente, en su participación dentro de El Heraldo de México, la pitonisa no dudó en hablar, una vez más, sobre un acontecimiento que podría marcar la historia. La experta leyó sus cartas y aseguró que se daría la caída de un meteorito o asteroide, el cual caería en Latinoamérica.

Mhoni Vidente reiteró que se trataba de México el lugar en el que ocurriría esto, pidiendo que las personas se cuidaran bastante. A pesar de que ha dicho que no habrá ninguna tragedia, sí comentó que el fenómeno marcaba en el tema energético.

Mhoni Vidente habló de lo que viene para los siguientes días | Foto: Instagram @mhoni1

“Hay que cuidarse... van a seguir las lluvias fuertes”, dijo ante cámaras.

La astróloga, que ha hablado sobre cambios que se darán en el ámbito geopolítico, puntualizó en la fecha que visualizaba para este acontecimiento, específicamente a mitad del décimo mes del año.

“La polémica está en que el día 21 de octubre será la fecha del paso de un asteroide, que lo más seguro es que nos vaya a caer aquí en México. No todo el asteroide, pero sí una parte de eso que vaya a caer aquí... eso cae en todos lados”, aseguró, soltando comentarios sobre cómo se daría esto.

“No va a haber peligro, quiere decir que viene un cambio positivo. Hay que cuidarnos”, aclaró.

De igual manera, en una charla con Reporte H, había hablado de esta noticia y reafirmó que sería de una magnitud leve, sin llegar a algo grave. “Va a ser un mes fuerte también porque caerá el meteorito 21 de octubre en México”, afirmó.

“No creo en las casualidades, y menos en lo astrológico. Este asteroide trae cambios importantes en la humanidad, en cuestión de regímenes, de conciencia mental... una evolución del ser humano en todos los sentidos, van a empezar a crecer para ser más espirituales”, señaló.