Cruda predicción de Mhoni Vidente sobre situación que azotará a país latino durante octubre; alertó sobre detalle: “Terrible”

Mhoni Vidente se consolidó como una de las astrólogas más reconocidas en el mundo de la videncia, gracias a la precisión de muchas de sus predicciones. Su nombre empezó a resonar con fuerza en toda Latinoamérica tras anticipar hechos relacionados con desastres naturales, cambios políticos y eventos mediáticos que luego se cumplieron con exactitud. Estas coincidencias la llevaron a ser vista como una figura mística con un don especial para interpretar los movimientos del universo.

Recientemente, en una intervención que hizo en El Heraldo de México, la famosa volvió a llamar la atención con las visiones que tuvo con respecto a acontecimientos que seguirían dándose a final de 2025.

Mhoni Vidente, que ha hablado sobre Venezuela en varias ocasiones, mencionó que México sería un país que seguiría azotado por el agua, impactando con huracanes, lluvias e inundaciones. Pese a que sabía que era un año complejo, tenía la creencia que todo podría cambiar.

En la charla, la pitonisa señaló que octubre seguiría siendo un mes con bastantes lluvias, golpeado por la ola de frío. Tras un huracán que ya se dio en estos días, visualizaba que esto no frenaría.

“Viene otro por el Atlántico. Se supone que ya en octubre los huracanes tienen que disminuir por la temperatura, los frentes fríos... pero no, aquí hemos tenido huracanes desde marzo, desde marzo nos ha estado lloviendo. Ha estado llueve que llueve por seis meses, yo lo veo todo más verde y más limpio, pero te das cuenta de que algo se está haciendo mal en la Ciudad de México, que Dios necesita estar lloviendo para limpiar energías negativas”, comentó ante cámaras.

De igual manera, la vidente, que se refirió a tragedias que se darían en octubre, señaló que el agua cesaría a inicios de noviembre. Allí agregó que el frío no descansaría, por lo que era mejor estar preparados.

“Esta temporada no se acabará hasta el 3 de noviembre, todo octubre, y aparte nos llegarán los fríos más grandes que te puedas imaginar. Terrible, una temporada como nunca se había visto, la humedad más fuerte. Vendrá un frío muy caótico”, apuntó.

“La lluvia no nos ha dado tregua, casi en todo el país. Hubo unos truenos y rayos apocalípticos, te dan hasta nervios. Las inundaciones, la gente no ha podido recuperar su casa, y nos seguirá lloviendo. Yo lo dije, es el año del agua”, aseveró.