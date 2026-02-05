Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Un total de diez investigadoras catalanas y de distintos puntos de España simularán una misión a Marte en el marco del proyecto Hypatia III, que se desarrollará en una base del Ártico situada en la isla Devon, en la región de Qikiqtaaluk, dentro del archipiélago ártico de Canadá. Se trata de una exploración marciana “más exigente, en un entorno más remoto y bajo condiciones de frío extremo”.

Durante una rueda de prensa celebrada este jueves en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona, la ingeniera aeronáutica Estel Blay, comandante de la misión, recordó que desde el 11 de febrero de 2021 el equipo ha llevado a cabo dos misiones análogas —que buscan reproducir al máximo las condiciones de una misión espacial real— en el desierto de Utah (Estados Unidos): Hypatia I, en 2023, y Hypatia II, en 2025.

Blay subrayó que los objetivos de la asociación Hypatia Mars son impulsar ciencia espacial de calidad, divulgar este conocimiento entre la ciudadanía —con especial énfasis en niñas y jóvenes— y “poner en valor el papel de la mujer en la ciencia”.

La misión se realizará en la isla Devon (Canadá), en una base del Ártico que recrea condiciones marcianas extremas. Foto: Getty Images

Por su parte, el director del CosmoCaixa, Valentí Farràs, destacó que la Fundación ”la Caixa” inició su colaboración con Hypatia el año pasado y que, desde entonces, más de 2.000 niños han participado en sus actividades divulgativas. Asimismo, recordó a la científica Josefina Castellví, fallecida este miércoles, a quien definió como un “referente”, y cuyo laboratorio en la Base Antártica Española forma parte del museo desde 2014.

Hypatia III: una misión liderada por mujeres llevará la exploración marciana al Ártico

La nueva tripulación será la primera misión integrada exclusivamente por mujeres científicas que se desarrollará en una base de investigación del Ártico. Las investigadoras han sido seleccionadas por la Mars Society para trabajar en la Flashline Mars Arctic Research Station, una instalación que acoge únicamente tres misiones al año durante los meses de verano y que lleva 25 años en funcionamiento.

En el acto, que contó con la presencia de la cónsul de Canadá en Barcelona, Karra-Lee Gerrits, se destacó que la tripulación está formada por investigadoras catalanas vinculadas a “centros de referencia del país”.

Una de las integrantes, Laura González, encargada de desarrollar proyectos de ingeniería con impresoras 3D y antenas de telecomunicaciones, explicó que esta misión busca dar “apoyo al futuro de la mujer en el espacio”.

Además, señaló que Hypatia III supone un paso más allá respecto a las misiones anteriores: “Será un gran desafío logístico, ya que para llegar a la isla Devon debemos tomar cinco vuelos y dependemos en gran medida de las condiciones meteorológicas. El coste es mucho mayor y el entorno ártico nos ofrece una oportunidad única para investigar el hielo”.

El resto del equipo está compuesto por la ingeniera Anna Sabaté, que monitorizará el hábitat y el entorno mediante drones y desarrollará un sistema de localización independiente de los satélites; la ingeniera Qi Gao, que analizará la superficie del permafrost a partir de datos satelitales; y la nanotecnóloga Lucia Matamoros, que estudiará el funcionamiento del cuerpo humano en condiciones extremas mediante datos biométricos, así como la influencia de los ciclos hormonales.

Diez investigadoras españolas, en su mayoría catalanas, simularán una misión a Marte. Foto: Getty Images

También participan Carlota Keimer, centrada en el estudio de los efectos de la microgravedad en el organismo; Marta Milà, con un experimento de medicina experimental; Maria Lastra, que investigará el impacto del aislamiento en el Ártico; Roser Bastida, que desarrollará un proyecto sobre fauna; y Andrea Jaime, responsable de fortalecer las relaciones internacionales de Hypatia con otros grupos de investigación.

Según explica la organización en un comunicado, esta nueva misión representa un “gran reto” debido a las condiciones de frío extremo, nieve y hielo, que complican aspectos clave como el equipamiento, la operativa de las salidas extravehiculares (EVA), la vida útil de las baterías y el rendimiento humano. Además, el nuevo emplazamiento incrementa significativamente el aislamiento de la tripulación.

Hypatia Mars recibió alrededor de 80 candidaturas para formar parte de esta misión, que contribuirá a la investigación científica desarrollada en la estación en colaboración con el gobierno de Nunavut y la población local.

Entre otras tareas, se llevará a cabo la monitorización del permafrost y la evaluación de la calidad del agua para detectar posibles contaminaciones derivadas del deshielo. Asimismo, se combinarán observaciones de campo con datos de radar satelital para estudiar el deshielo estacional y los movimientos del terreno a escala milimétrica, además de analizar procesos relacionados con el envejecimiento celular.

