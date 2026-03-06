La misión que podría cambiar lo que sabemos sobre la historia de Marte: la NASA activa un plan para estudiar su clima y entorno

La misión ESCAPADE de la NASA ha activado sus instrumentos científicos con el objetivo de comprender por qué Marte experimentó un cambio tan drástico. En el pasado, el planeta rojo fue cálido, estuvo cubierto de agua y poseía una atmósfera densa, mientras que hoy es un mundo frío, seco y envuelto en una capa atmosférica muy delgada.

El principal responsable de esta transformación es una corriente constante de partículas provenientes del Sol, conocida como viento solar. A lo largo de miles de millones de años, este fenómeno ha ido erosionando la atmósfera marciana, provocando el enfriamiento del planeta y la evaporación del agua que alguna vez existió en su superficie.

La misión Exploradores de la Aceleración y Dinámica del Escape y el Plasma (ESCAPADE, por su sigla en inglés), lanzada el 13 de noviembre de 2025, comenzó recientemente la operación de sus instrumentos científicos para estudiar cómo ocurrió este proceso y cómo el Sol continúa influyendo en Marte. Desde el 25 de febrero, los equipos se encuentran completamente activos y también analizarán la meteorología espacial en las proximidades de la Tierra y en la trayectoria hacia el planeta rojo.

Los resultados de ESCAPADE podrían contribuir a la protección de futuros exploradores humanos en Marte, ayudando a comprender mejor las condiciones extremas del planeta. Según el director de la División de Heliofísica de la sede central de la NASA en Washington, Joe Westlake, la misión no solo investigará el papel del Sol en la transformación de Marte en un planeta actualmente inhóspito, sino que también permitirá diseñar protocolos de meteorología espacial para enfrentar eventos solares durante futuras misiones tripuladas al planeta rojo.

Westlake también destacó que ESCAPADE se integrará a la red de misiones de heliofísica distribuidas en el sistema solar, funcionando como una especie de estación meteorológica espacial que contribuirá a hacer más seguros y exitosos los viajes humanos y el desarrollo tecnológico en el espacio.

La misión ESCAPADE de la NASA busca estudiar la evolución de Marte. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

NASA activa misión ESCAPADE para revelar cómo el viento solar transformó a Marte

Conformada por un par de naves gemelas, ESCAPADE es la primera misión científica que logra coordinar dos orbitadores alrededor de Marte, lo que permitirá obtener una perspectiva inédita del entorno marciano.

Ambas naves medirán las variaciones de corto plazo en la magnetósfera de Marte, el entorno magnetizado que rodea al planeta, y estudiarán en tiempo real los procesos que impulsan el escape de su atmósfera.

De acuerdo con la científica del programa ESCAPADE en la sede central de la NASA, Michele Cash, la presencia de dos naves permitirá comprender mejor la relación de causa y efecto entre el viento solar y el campo magnético marciano.

Científicos de la NASA revelan el origen de un extraño sonido captado en Marte: “Es muy sorprendente”

La misión se basa en investigaciones previas realizadas con un solo orbitador, pero introduce un enfoque innovador para el estudio de Marte. Rob Lillis, investigador principal de la misión en la Universidad de California en Berkeley, señaló que ESCAPADE ofrece una especie de “perspectiva en estéreo”, al permitir observar simultáneamente dos puntos de vista del mismo fenómeno.

Una vez en Marte, las naves seguirán inicialmente la misma órbita, sobrevolando las mismas regiones en momentos distintos para identificar cuándo y dónde se producen los cambios en el entorno marciano.

Esto permitirá analizar la variabilidad del plasma y de la magnetósfera en intervalos de apenas dos minutos, algo que no había sido posible en misiones anteriores.

Después de aproximadamente seis meses, los orbitadores se separarán y adoptarán trayectorias distintas: uno se desplazará a una órbita más lejana de Marte y el otro permanecerá en una órbita más cercana.

Durante los cinco meses siguientes, esta configuración permitirá estudiar de forma simultánea el viento solar y la magnetósfera marciana, analizando en tiempo real la respuesta del planeta a la actividad solar.

El viento solar es el principal factor que ha erosionado la atmósfera marciana durante miles de millones de años. Foto: Getty Images

Cuando los humanos lleguen a Marte, estarán expuestos a un ambiente mucho más vulnerable frente a la radiación solar en comparación con la protección natural que ofrece la Tierra.

Además, ESCAPADE aportará información sobre la ionosfera marciana, una región de la atmósfera superior que será fundamental para las comunicaciones y los sistemas de navegación de futuras misiones tripuladas. Comprender su comportamiento será clave para el eventual desarrollo de tecnologías como el GPS o las comunicaciones de larga distancia en Marte.

Tradicionalmente, las misiones con destino a Marte se han lanzado cuando la Tierra y el planeta rojo se encuentran alineados en sus órbitas, un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 26 meses.

Nuevos hallazgos revelan cómo evoluciona el interior del Sol entre ciclos magnéticos tras más de 40 años de estudio

Sin embargo, ESCAPADE adoptó una estrategia diferente y pionera: su diseño permite que las naves con destino a Marte puedan lanzarse prácticamente en cualquier momento.

En lugar de dirigirse de forma directa al planeta rojo, las dos naves primero orbitarán un punto del espacio ubicado a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, conocido como el punto de Lagrange 2.

En noviembre de 2026, cuando se produzca la alineación entre la Tierra y Marte, las naves regresarán hacia nuestro planeta y utilizarán su gravedad para realizar una maniobra de asistencia gravitatoria que las impulsará hacia Marte, con una llegada estimada para septiembre de 2027.

*Con información de Europa Press