Elon Musk reveló detalles sobre los extraterrestres y dijo que la humanidad vive “el momento más interesante de su historia”

El multimillonario y empresario de tecnología, Elon Musk, asistió por primera vez al Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, durante esta semana. La presencia del CEO de Tesla fue una sorpresa, pues esta había criticado la reunión en oportunidades anteriores. Allí fue entrevistado por el presidente del mayor fondo de inversiones del mundo, BlackRock, Laurence Douglas Fink.

“Soy muy optimista sobre el futuro. Creo que nos encaminamos hacia un futuro de asombrosa abundancia”, manifestó Musk en medio de la conversación. Los dos empresarios abordaron el futuro de la tecnología. Agregó que “sin duda” es “el momento más interesante de la historia. No creo que haya un momento más interesante”.

Musk aseguró que sus robots humanoides podrán hacer tareas complejas muy pronto. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Allí, en un extraño momento, comentó: “Soy un extraterrestre”, y habló sobre la vida fuera de la Tierra antes de enfocar la atención sobre los avances de la tecnología en el mundo.

“Tenemos 9.000 satélites ahí arriba, y ni una sola vez hemos tenido que maniobrar alrededor de una nave espacial extraterrestre. No lo sé. En resumen, debemos asumir que la vida y la consciencia son extremadamente raras, y que podríamos ser solo nosotros”, dijo Musk, en referencia a sus cohetes SpaceX. “Si ese es el caso, entonces debemos hacer todo lo posible para asegurar que la luz de la consciencia no se extinga”.

En su encuentro con el presidente del fondo de inversiones, Musk aprovechó para destacar los avances en inteligencia artificial que está evidenciando el mundo y detalló que su empresa está trabajando en “la robótica humanoide”. El multimillonario ha compartido videos en sus redes sociales donde se ve un robot que imita sus movimientos o que responde a comandos complejos.

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año

Musk amplió que la producción de esos robots “avanzará muy rápidamente” y dijo que ya cuenta con “algunos robots Tesla Optimus haciendo tareas simples en la fábrica”. Sin embargo, aseveró que en un futuro, pondrá a hacer tareas más complejas a sus equipos.

Para finales de este año, “estaremos vendiendo robots humanoides al público. Estamos seguros de que es muy alta la confiabilidad y seguridad”, sentenció el empresario. “Básicamente puedes pedirle que haga cualquier cosa que quieras”, destacó. “Todo el mundo querrá tener uno, para cuidar a las mascotas o a los ancianos, ¿quién no querría algo así?”

El CEO de Tesla planteó que algunas regiones deberían dedicarse a producir energía solar. Foto: Anadolu via Getty Images

Musk prevé un futuro prometedor y que avanza a gran velocidad en materia de la inteligencia artificial, los autos que se conducen solos y los robots que pueden reemplazar cientos de trabajos. No obstante, según él, para llegar allí se deben reducir las barreras a la energía solar con la finalidad de abastecer la innovación de electricidad barata. Musk defiende la idea de que existan territorios únicamente dedicados a fabricar energía solar, como Nevada o España.

“No habrá suficiente”: Elon Musk sorprendió al mundo con un aviso sobre el recurso fundamental que será escaso

“Podrías tomar una pequeña esquina de Utah, Nevada o Nuevo México. Es un porcentaje muy pequeño del área de Estados Unidos para generar toda la electricidad que consume el país”, argumentó. “De hecho, para Europa, podrías tomar áreas despobladas de, digamos, España y Sicilia, y generar toda la energía eléctrica que necesitas”.

La IA ha avanzado rápidamente, y lo seguirá haciendo en la actualidad y un futuro cercano. Foto: deagreez - stock.adobe.com

“Desafortunadamente, en Estados Unidos las barreras arancelarias para la energía solar son extremadamente altas. Y eso hace que la economía de desplegar energía solar sea artificialmente muy costosa, porque China fabrica casi todos los paneles solares”, agregó.

Este es el primer país en regular la inteligencia artificial; así regirá la norma

“El objetivo general de mis empresas es maximizar el futuro de la civilización, es decir, maximizar la probabilidad de que la civilización tenga un gran futuro y expandir la conciencia más allá de la Tierra”, estableció.

El magnate en tecnología, además CEO de SpaceX, se dedica a diseñar, fabricar y lanzar cohetes y naves espaciales con la finalidad de facilitar la conquista de Marte y, más adelante, explorar más planetas de la galaxia. “Me gustaría morir en Marte, pero no estrellándome”, concluyó su intervención en el foro este jueves, 22 de enero.