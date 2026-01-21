Vehículos

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año

La firma estadounidense no afronta su mejor momento, debido a la fuerte competencia y avance de las marcas chinas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

21 de enero de 2026, 2:47 p. m.
Tesla ha venido incrementando las ventas en Japón gracias a una nueva estrategia
Tesla ha venido incrementando las ventas en Japón gracias a una nueva estrategia

Al cierre de 2025, las noticias no fueron las mejores para Tesla, fabricante estadounidense de vehículos eléctricos que, en el pasado, lideró el mercado global, pero que ha visto cómo la firma china BYD la ha venido superando, al punto que en la actualidad es la compañía que más autos de nuevas tecnologías ha puesto en el mercado en los últimos 12 meses.

BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz
Tesla
Tesla llegó a Colombia en noviembre de 2025 y en Japón nombró nuevo encargado en 2024.

En medio de esta situación, la compañía de Elon Musk ha tenido que acudir a movimientos y estrategias que le permitan crecer en mercados donde ya tenía presencia y explorar nuevos territorios con el fin de mejorar sus cifras.

Un ejemplo de ello son los planes diseñados para Colombia y Japón. A nuestro país llegó en noviembre pasado y rompió el mercado con precios bastante llamativos, con los que espera recortarle ventaja a la china BYD, la más vendida en el mercado colombiano.

Por otro lado, hay que resaltar la estrategia puesta en marcha en Japón, país cuna de grandes marcas como Toyota, Mazda, Honda y Nissan, y donde el carro eléctrico parece no ser una prioridad para sus habitantes.

Allí, en el país del sol naciente, las cifras de Tesla fueron bastante llamativas, al punto de que duplicó sus ventas y logró el mejor año en la historia de la firma norteamericana en territorio japonés.

Lo primero que hay que señalar es que en Japón se vendieron cerca de 3,8 millones de vehículos, de los cuales 60.000 fueron eléctricos, lo que deja ver la enorme prevalencia de los autos a combustión.

Al analizar la participación de Tesla, la firma de Musk entregó 10.600 unidades de esas 60.000, una cifra positiva si se tiene en cuenta que en 2024 matriculó 5.000 vehículos, números que la perfilan como un referente en un mercado que se caracteriza por resistirse a la electrificación.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción
Logo de la marca de vehículos Tesla, que anunció su llegada a Colombia.
En Japón, en un año, Tesla duplicó sus ventas.

Los resultados se lograron gracias a la forma en que la firma decidió promocionar sus vehículos y al contacto directo que ha permitido a interesados y curiosos, cuando muestran interés por conocer la marca, adquirir un vehículo o simplemente tomar fotografías de sus autos.

Si bien quienes adquieren un Tesla lo hacen a través de la página web de la compañía, en Japón la firma optó por acercarse a un modelo mucho más tradicional, incrementando su presencia física en centros comerciales de alto tráfico, una estrategia similar a la que la marca ha diseñado para Colombia.

Este plan le permitió a Tesla abrir, a lo largo del año pasado, 16 nuevos showrooms, salas de experiencia donde los visitantes pueden adquirir un vehículo sin intermediarios y sin posibilidad de negociar los precios, ya que estos han sido previamente definidos por la compañía.

De igual forma, desde estos espacios los interesados pueden conocer a fondo cada modelo, subirse e interactuar con los vehículos y llevar a cabo pruebas de conducción dentro de los estacionamientos de los propios centros comerciales, una estrategia con la que han logrado captar la atención de los japoneses que aún no se deciden a dar el salto a la electrificación.

Este último punto, el temor a una nueva tecnología, fue contrarrestado con una fuerte inversión en capacitación y educación del personal presente en los centros de experiencia, pues es a través de este acompañamiento que finalmente se puede convencer a un cliente de dar el paso hacia el mundo de la electrificación.

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas
Tesla Model 3 , el modelo más económico de Tesla en Colombia.
En Japón, los interesados pueden agendar pruebas de manejo en los parqueaderos de los centros comerciales donde hay centros de experiencia.

“Primero teníamos que presentar Tesla y explicar qué es realmente un vehículo eléctrico”, dijo Richi Hashimoto, responsable de Tesla en Japón desde 2024 y quien en el pasado fue exitoso en Red Bull.

Más allá de la estrategia exitosa en Japón y de su llegada al mercado colombiano, Tesla logró destacarse en países como Noruega o Turquía, donde fue una de las marcas más vendidas, aportando un número relevante de matriculaciones.

