“No habrá suficiente”: Elon Musk sorprendió al mundo con un aviso sobre el recurso fundamental que será escaso

Elon Musk alertó sobre un límite que podría frenar el avance tecnológico en los próximos años.

David Alejandro Rojas García

18 de enero de 2026, 11:48 a. m.
Una declaración del empresario encendió la discusión sobre la capacidad real del planeta para sostener el progreso digital. Foto: Getty Images / Canva

Sequías, embalses vacíos y crisis hídricas se convirtieron en señales de alerta constantes y se relaciona con la palabra sequía, sin embargo, una reciente declaración de Elon Musk generó preocupación hacia otro elemento, el cual no se trata de alimentos ni de combustibles fósiles, sino de algo que hoy resulta indispensable para casi todas las actividades cotidianas.

El empresario advirtió que el mundo se aproxima a un escenario en el que un recurso clave no alcanzará para sostener el ritmo actual de desarrollo tecnológico.

Un crecimiento tecnológico que avanza más rápido de lo previsto

La advertencia surgió durante la participación de Musk en el evento Bosch Connected World, donde analizó la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial y las consecuencias que ese crecimiento podría traer. Según explicó, nunca antes había presenciado una expansión tan acelerada como la que vive actualmente esta tecnología.

De acuerdo con su análisis, la capacidad de procesamiento que se incorpora a los sistemas de IA se multiplica de forma exponencial en lapsos muy cortos. Este salto constante impulsa innovaciones, pero también empuja los límites de la infraestructura que sostiene todo ese ecosistema digital.

LatamGPT será un modelo de IA abierto y accesible para toda la región.
El empresario aseguró que nunca había visto un crecimiento tan rápido como el que atraviesa hoy la IA. Foto: Getty Images

Para Musk, el problema no es el avance en sí, sino la falta de preparación para abastecerlo. A su juicio, el mundo está entrando en una etapa donde el desarrollo tecnológico corre más rápido que los recursos necesarios para mantenerlo funcionando.

“No ahorre para la jubilación. No importará”: Elon Musk hace polémica predicción del futuro con la IA

La energía, el próximo gran cuello de botella global

En ese contexto, el empresario fue directo al señalar cuál será la próxima escasez a escala global. Tras los problemas recientes con los semiconductores, el foco se desplazó hacia algo aún más básico: la electricidad.

Musk señaló que “La próxima escasez será de electricidad”, algo que será suficiente para alimentar todos los sistemas y dispositivos que dependen del cómputo avanzado.

“Simplemente no habrá suficiente electricidad para alimentar todos los chips”, resaltó.

Según explicó, los modelos de inteligencia artificial más sofisticados demandan cantidades enormes de energía para operar.

Musk afirmó que la demanda eléctrica crecerá más rápido que la capacidad para cubrirla.
El empresario alertó que la energía disponible podría no alcanzar para sostener el avance tecnológico. Foto: Getty Images

Esa presión creciente no solo afecta a los centros de datos, sino también a toda la red que permite que la electricidad llegue y se adapte a esos usos específicos.

Incluso, advirtió que el desafío no se limita a generar más energía, parte del problema está en los componentes que permiten distribuirla adecuadamente.

Elementos clave de la infraestructura eléctrica, necesarios para transformar y regular la corriente, podrían convertirse en el próximo obstáculo silencioso que frene el avance tecnológico.

El rápido crecimiento de la inteligencia artificial llevó a Musk a lanzar una advertencia poco habitual.

