¿Cómo fortalecer el turismo en los territorios? Esta universidad colombiana diseñó la hoja de ruta

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 4:53 p. m.
La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras número uno en Colombia y número dos en Latinoamérica, según el QS World University Rankings 2025, ofrece doctorado, maestrías, especializaciones y Journey Experience Education Design.
El turismo se ha convertido en una de las palancas más dinámicas del desarrollo en Colombia. No solo es el segundo generador de divisas del país, con ingresos que superan los 11.000 millones de dólares anuales, sino también una herramienta clave para activar economías locales, fortalecer regiones y construir oportunidades. En ese escenario, la formación académica ya no basta por sí sola: hoy se requieren aliados capaces de transformar conocimiento en acción, y la Universidad Externado de Colombia ha marcado la diferencia durante 140 años.

Aunque es reconocida como un referente educativo, la influencia del Externado trasciende las aulas. Su trabajo ha sido decisivo en el fortalecimiento del turismo como sector estratégico, especialmente a través de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras (FAETH), que se ha posicionado como socio técnico de gobiernos, empresas y destinos que buscan elevar su competitividad.

Entre los programas de la escuela se destacan la Maestría en Planificación y Gestión del Turismo, el Doctorado en Turismo y Journey Experience Education Design.
El camino de esta facultad comenzó en 1972, cuando el entonces rector Fernando Hinestrosa impulsó la profesionalización del sector turístico, inspirado en la experiencia mexicana. Dos años más tarde nació el primer programa de Gerencia Hotelera y Turismo en Colombia, que inició con 500 estudiantes. En 1987 la iniciativa se consolidó como facultad independiente y, desde 1982, su vínculo con la Organización Mundial del Turismo ha garantizado estándares internacionales.

Hoy, la FAETH combina ese legado con una oferta académica que responde a los retos contemporáneos del sector. Entre sus programas se destacan la Maestría en Planificación y Gestión del Turismo, de modalidad virtual, orientada a la formulación de políticas sostenibles; el Doctorado en Turismo, único en el país, enfocado en la formación de tomadores de decisiones en Latinoamérica, y Journey Experience Education Design, lanzado en 2022, que propone rutas flexibles en turismo, gastronomía y eventos, entre otros, con certificaciones e insignias digitales.

Pero el impacto más visible de la Facultad ocurre cuando el conocimiento se traduce en proyectos concretos. Esa misión se canaliza a través de Actúa, su unidad de consultoría, concebida como un espacio para convertir diagnósticos y visiones en soluciones sostenibles. Desde allí se ofrece acompañamiento técnico a entidades públicas, gremios y comunidades, apoyado en herramientas como analítica de datos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y modelos de Destinos Turísticos Inteligentes.

La facultad lleva más de 40 años como miembro de ONU Turismo.
Actúa se ha consolidado como el brazo ejecutor de la Facultad, con una oferta que abarca desde la planificación de destinos urbanos, rurales y de naturaleza, hasta el diseño de experiencias especializadas y regenerativas, el fortalecimiento de la gobernanza local, la innovación empresarial y la aplicación de tecnologías informáticas. Su enfoque colaborativo busca generar capacidades en los actores locales y asegurar impactos reales en los territorios.

Ese liderazgo también se expresa en la escena internacional. Con más de 40 años como miembro de ONU Turismo, la Facultad se ha convertido en un punto de encuentro para debates globales. En 2025, la Universidad fue sede del Congreso ATLAS América Latina y, en 2026 lo será del Congreso Internacional UNITWIN 2026 sobre turismo y patrimonio.

Más que formar profesionales, el Externado gestiona la formación en turismo como una herramienta para construir país. Una visión que integra academia, consultoría y escenarios de discusión internacional.

*Contenido elaborado con apoyo de Universidad Externado de Colombia

