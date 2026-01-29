Bogotá

La “violencia silenciosa” que se convirtió en el talón de Aquiles de la seguridad en la capital: informe de Bogotá Cómo Vamos retrata la situación

Mientras los homicidios bajan, la violencia en el ámbito privado crece. En 2025 se registraron 48.816 casos de violencia intrafamiliar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 4:39 p. m.
Cuatro de cada diez homicidios estuvieron asociados a riñas o actos de intolerancia.
Cuatro de cada diez homicidios estuvieron asociados a riñas o actos de intolerancia. Foto: 123RF

Bogotá cerró 2025 con un balance de seguridad que, aunque muestra una reducción en los homicidios, revela un problema más profundo. La violencia se transforma, se desplaza al ámbito doméstico y cotidiano, y convive con una confianza limitada en las instituciones.

El estremecedor relato de Fabiana Karina Rincón Durán tras sobrevivir a los 20 martillazos que le propinó su expareja
Bogotá recibirá la Red Internacional de Seguridad Urbana
En la ciudad hay menos homicidios, pero más violencia silenciosa y menos confianza y, de acuerdo con el análisis de Bogotá Cómo Vamos. Foto: Secretaría de Seguridad

El diagnóstico es el resultado del más reciente informe de Bogotá Cómo Vamos, que combina datos de la Policía Nacional y de las mediciones de percepción ciudadana.

Según ese estudio, durante el año pasado se registraron 1.173 homicidios, un 3,4 % menos que en 2024. La cifra, sin embargo, sigue siendo la segunda más alta del periodo 2019–2025 y está lejos del nivel que la ciudad debía alcanzar para cumplir las metas del Plan Distrital de Desarrollo. La tasa de homicidios se ubicó en 14,8 por cada 100.000 habitantes, cuando el escenario esperado era de 12,8.

Habla mamá de mujer que cayó desde el cuarto piso de un edificio: “La empuja y ella cae”
Violencia intrafamiliar
Hay una leve reducción de homicidios en la capital. Foto: Getty Images

La reducción se explicó, en parte, por la caída del homicidio intencional, que pasó de 115 a 96 casos, y por la disminución de los homicidios contra mujeres, que bajaron de 116 a 109.

Bogotá

“La tecnología reemplaza la falta de pie de fuerza”: exconcejal Cubides propone cámaras de reconocimiento facial en estos espacios de Bogotá

Bogotá

Aeropuerto El Dorado de Bogotá presenta problemas por condiciones climáticas: hay demora en los vuelos

Bogotá

Procurador ordena remover a funcionarios por errores en una consulta de antecedentes disciplinarios de Daniel Quintero

Bogotá

Sigue la pelea entre el Distrito y la Nación por el pago de los maestros y el minEducación respondió: “Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”

Bogotá

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

Bogotá

Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

Bogotá

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Bogotá

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Bogotá

Con poderoso fármaco de uso veterinario, habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Bogotá

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

Sin embargo, el dato más revelador es otro. Cuatro de cada diez homicidios estuvieron asociados a riñas o actos de intolerancia, lo que sugiere que el conflicto cotidiano sigue siendo uno de los principales detonantes de la violencia letal.

Hijo de alias Papá Pitufo fue enviado a la cárcel por violencia intrafamiliar
Bogotá tuvo el mes con menos homicidios en 22 años.
Las riñas siguen siendo un flagelo inmanejable. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Mientras los homicidios bajan, la violencia en el ámbito privado crece. En 2025 se registraron 48.816 casos de violencia intrafamiliar, un aumento del 10 % frente a 2024 y el nivel más alto desde 2019.

Los delitos sexuales, aunque disminuyeron un 8 %, siguen en cifras críticas con 8.861 casos reportados; el segundo registro más alto de la serie. En ambos fenómenos, las mujeres concentraron más del 70 % de las víctimas.

La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.
La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La “punta” del informe está en el dilema de la denuncia. Solo el 42 % de las víctimas afirmó haber denunciado los delitos, una proporción “estancada” desde 2024. Aunque disminuyó la idea de que denunciar no sirve, aumentó el número de personas que aseguran haber denunciado antes sin obtener resultados.

El panorama sugiere que Bogotá no enfrenta únicamente un problema de criminalidad, sino de legitimidad institucional. La ciudad logra contener parcialmente la violencia letal, pero no logra frenar la expansión de la violencia cotidiana ni convencer a las víctimas de que el Estado puede responder.

El caso de intolerancia y violencia intrafamiliar se vivió en un barrio de Bogotá
El caso de intolerancia y violencia intrafamiliar se vivió en un barrio de Bogotá. Foto: Getty Images / Yaowarat Boonyarattaphan / EyeEm

En ese contraste, en la ciudad hay menos homicidios, pero más violencia silenciosa y menos confianza y, de acuerdo con el análisis de Bogotá Cómo Vamos, ese se perfila como el verdadero desafío de la seguridad urbana en Bogotá.

Más de Bogotá

De acuerdo con la Procuraduría, entre enero y abril de 2024, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla registraron las cifras más altas de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes en el país.

La “violencia silenciosa” que se convirtió en el talón de Aquiles de la seguridad en la capital: informe de Bogotá Cómo Vamos retrata la situación

Exconcejal Nelson Cubides propone cámaras de reconocimiento facial en lugares clave

“La tecnología reemplaza la falta de pie de fuerza”: exconcejal Cubides propone cámaras de reconocimiento facial en estos espacios de Bogotá

El clima en Bogotá retrasa los vuelos en El Dorado.

Aeropuerto El Dorado de Bogotá presenta problemas por condiciones climáticas: hay demora en los vuelos

El procurador Gregorio Eljach ordenó remover del cargo a funcionarios de la Procuraduría por filtrar información de la cédula de Daniel Quintero.

Procurador ordena remover a funcionarios por errores en una consulta de antecedentes disciplinarios de Daniel Quintero

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Sigue la pelea entre el Distrito y la Nación por el pago de los maestros y el minEducación respondió: “Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”

Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.

Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá.

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Noticias Destacadas