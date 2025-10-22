Hijo de alias Papá Pitufo fue enviado a la cárcel por violencia intrafamiliar

Por considerar que representa un grave riesgo para la sociedad, un juez de control de garantías de Cartagena ordenó enviar a la cárcel a Juan Diego Marín Franco, hijo del denominado zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Tras varias sesiones de audiencia, que se extendieron por dos semanas, el juez avaló la petición hecha por la Fiscalía General, que advirtió que el hombre, conocido con el sobrenombre de El Perrito, podría fugarse.

Según la investigación, Juan Diego Marín atacó a su excompañera sentimental con un puñal en la tarde del pasado 23 de septiembre en un inmueble ubicado en el corregimiento de Manzanillo del Mar, en Cartagena.

“Los elementos materiales probatorios indican que el hombre llegó al inmueble y, luego de discutir con la mujer, la habría agredido con arma cortopunzante causándole heridas en varias partes de su cuerpo”, señaló el ente investigador.

Después del ataque, la mujer quedó inconsciente y con graves heridas en varias partes de su cuerpo, hecho por el cual tuvo que ser trasladada de urgencia hasta un centro médico en la capital de Bolívar.

“Estuvo en riesgo inminente”

Durante la audiencia, la fiscal del caso puso de presente el informe médico que advirtió sobre la gravedad de las heridas y el estado crítico en el que llegó.

“El personal médico la reanimó e intervino quirúrgicamente”, señaló el ente investigador para pedir la medida privativa de la libertad en contra de Marín Franco.

“Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente”, advirtió la delegada del ente investigador.

Las pruebas señalaron que gracias a las alertas emitidas, el hombre fue detenido pocos minutos después de la agresión con el arma cortopunzante.

La Fiscalía General le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa. Tras la pregunta del juez de control de garantías, Marín Franco se declaró inocente.

Papá Pitufo a la espera de la extradición

Actualmente, Diego Marín Buitrago está pendiente del trámite de su extradición a Colombia, donde es requerido por las autoridades por los cargos de concierto para delinquir y concusión (pago de sobornos a funcionarios públicos).

Según las pruebas que ha revelado SEMANA, Papá Pitufo estuvo realizando actividades de contrabando por 30 años. Todo esto bajo la anuencia y respaldo de agentes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Para esto, pagaba millonarios sobornos con el fin de que dejaran pasar sus cargamentos por los puertos de Cartagena y Barranquilla.

La organización que comandaba tenía en su lista a varios oficiales de la Policía. Esto le permitió moverse sin problemas y evadir el actuar de las autoridades.