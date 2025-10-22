Suscribirse

Judicial

Hijo de alias Papá Pitufo fue enviado a la cárcel por violencia intrafamiliar

Juan Diego Marín Franco, a quien conocen con el sobrenombre de El Perrito, fue capturado el pasado 25 de septiembre tras atacar a su expareja sentimental con un puñal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 1:04 p. m.
ed 2234
Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo. | Foto: SEMANA

Por considerar que representa un grave riesgo para la sociedad, un juez de control de garantías de Cartagena ordenó enviar a la cárcel a Juan Diego Marín Franco, hijo del denominado zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Tras varias sesiones de audiencia, que se extendieron por dos semanas, el juez avaló la petición hecha por la Fiscalía General, que advirtió que el hombre, conocido con el sobrenombre de El Perrito, podría fugarse.

Contexto: Hijo de alias Papá Pitufo hirió con arma blanca a su esposa en Cartagena: la mujer está entre la vida y la muerte

Según la investigación, Juan Diego Marín atacó a su excompañera sentimental con un puñal en la tarde del pasado 23 de septiembre en un inmueble ubicado en el corregimiento de Manzanillo del Mar, en Cartagena.

“Los elementos materiales probatorios indican que el hombre llegó al inmueble y, luego de discutir con la mujer, la habría agredido con arma cortopunzante causándole heridas en varias partes de su cuerpo”, señaló el ente investigador.

YouTube video player

Después del ataque, la mujer quedó inconsciente y con graves heridas en varias partes de su cuerpo, hecho por el cual tuvo que ser trasladada de urgencia hasta un centro médico en la capital de Bolívar.

“Estuvo en riesgo inminente”

Durante la audiencia, la fiscal del caso puso de presente el informe médico que advirtió sobre la gravedad de las heridas y el estado crítico en el que llegó.

“El personal médico la reanimó e intervino quirúrgicamente”, señaló el ente investigador para pedir la medida privativa de la libertad en contra de Marín Franco.

Contexto: Papá Pitufo: esta es la historia secreta de Diego Marín, el mayor contrabandista del país. “Llevo 30 años en esto”

“Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente”, advirtió la delegada del ente investigador.

Las pruebas señalaron que gracias a las alertas emitidas, el hombre fue detenido pocos minutos después de la agresión con el arma cortopunzante.

YouTube video player

La Fiscalía General le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa. Tras la pregunta del juez de control de garantías, Marín Franco se declaró inocente.

Papá Pitufo a la espera de la extradición

Actualmente, Diego Marín Buitrago está pendiente del trámite de su extradición a Colombia, donde es requerido por las autoridades por los cargos de concierto para delinquir y concusión (pago de sobornos a funcionarios públicos).

Según las pruebas que ha revelado SEMANA, Papá Pitufo estuvo realizando actividades de contrabando por 30 años. Todo esto bajo la anuencia y respaldo de agentes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Contexto: Un documento de la DEA de hace 14 años advertía negocios de Papá Pitufo con el narcotráfico. Nunca fue investigado

Para esto, pagaba millonarios sobornos con el fin de que dejaran pasar sus cargamentos por los puertos de Cartagena y Barranquilla.

La organización que comandaba tenía en su lista a varios oficiales de la Policía. Esto le permitió moverse sin problemas y evadir el actuar de las autoridades.

YouTube video player

SEMANA reveló evidencias que permitieron vislumbrar las reuniones, a plena luz del día y en reconocidos establecimientos, con varios oficiales de la Policía. Todo esto, pese a sus conocidas actividades delincuenciales y criminales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Destapan en redes la posible razón por la que la magistrada Leonor Oviedo Pinto salvó su voto en la absolución de Álvaro Uribe

2. Se definió el equipo donde correrá Nairo Quintana en 2026: comunicado lo hizo oficial

3. ¿Está en jaque el nuevo modelo de pasaportes? Admiten demanda contra el convenio que firmó el Gobierno Petro con Portugal

4. Destapan si Yina Calderón tendrá que pagar millonaria multa por retirarse de la pelea contra Andrea Valdiri: “Está todo estipulado”

5. Coronel de la Policía de La Guajira se entrega a la Fiscalía tras orden de captura por delitos sexuales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Papá PitufoCartagenaViolencia intrafamiliarFeminicidio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.