Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, habló con SEMANA sobre el grave caso de violencia intrafamiliar del que fue víctima la nuera de alias Papá Pitufo, en la capital de Bolívar. El mandatario dio a conocer que la Policía Metropolitana, tras conocer el caso, realizó la captura de este sujeto y lo trasladó hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entregó detalles sobre la captura del hijo de alias Papá Pitufo y del ataque con arma blanca en el que estaría involucrado. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/ckwe6NT2vp — Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2025

La mujer que se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Serena del Mar fue identificada como María Andrea Arango Montenegro, esposa de Juan Diego Marín Franco, alias el Perrito, hijo de Diego Marín, alias Papá Pitufo.

Hijo de alias Papá Pitufo hirió con arma blanca a su esposa en Cartagena: la mujer está entre la vida y la muerte.



Entre la vida y la muerte se debate María Andrea Arango Montenegro, esposa de Juan Diego Marín Franco, alias El Perrito, hijo de Diego Marín, alias Papá Pitufo,… pic.twitter.com/MoT42sRQVZ — NotiCali (@NotiCaliOficial) September 25, 2025

El brutal ataque con arma blanca se habría registrado durante este miércoles, 24 de septiembre, en la capital de Bolívar, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales que asumieron el caso.

“Lo que nos dicen es que alias Papá Pitufo está moviendo todas sus influencias en Cartagena, Bolívar, para que dejen libre a su hijo en el menor tiempo posible”, dijo alguien cercano a la familia, quien pide reserva de su identidad por razones de seguridad. Lo que también se ha conocido es que esta pareja sentimental tiene varios hijos que serían los nietos de alias Papá Pitufo.

Panorámica de Cartagena. | Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

SEMANA conoció que al presunto agresor ya lo presentaron ante un juez con funciones de control de garantías, quien legalizó su captura y la próxima semana le realizarán la imputación de cargos y luego la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.