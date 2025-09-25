Suscribirse

Cartagena

Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

El hombre fue capturado por la Policía Metropolitana y judicializado ante la Fiscalía General de la Nación.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

25 de septiembre de 2025, 7:02 p. m.
Papá Pitufo dinero
Alias Papá Pitufo. | Foto: SEMANA

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, habló con SEMANA sobre el grave caso de violencia intrafamiliar del que fue víctima la nuera de alias Papá Pitufo, en la capital de Bolívar. El mandatario dio a conocer que la Policía Metropolitana, tras conocer el caso, realizó la captura de este sujeto y lo trasladó hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.

La mujer que se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Serena del Mar fue identificada como María Andrea Arango Montenegro, esposa de Juan Diego Marín Franco, alias el Perrito, hijo de Diego Marín, alias Papá Pitufo.

El brutal ataque con arma blanca se habría registrado durante este miércoles, 24 de septiembre, en la capital de Bolívar, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales que asumieron el caso.

“Lo que nos dicen es que alias Papá Pitufo está moviendo todas sus influencias en Cartagena, Bolívar, para que dejen libre a su hijo en el menor tiempo posible”, dijo alguien cercano a la familia, quien pide reserva de su identidad por razones de seguridad. Lo que también se ha conocido es que esta pareja sentimental tiene varios hijos que serían los nietos de alias Papá Pitufo.

Panorámica de Cartagena
Panorámica de Cartagena. | Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

SEMANA conoció que al presunto agresor ya lo presentaron ante un juez con funciones de control de garantías, quien legalizó su captura y la próxima semana le realizarán la imputación de cargos y luego la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

“En el lugar de los hechos se hallaba una mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante, producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. Este hombre de 38 años, oriundo de la ciudad de Cali, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio”, dijo el brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

CartagenaBolívarPapá PitufoViolencia contra la mujer

