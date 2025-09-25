Hijo de alias Papá Pitufo hirió con arma blanca a su esposa en Cartagena: la mujer está entre la vida y la muerte

Entre la vida y la muerte se debate María Andrea Arango Montenegro, esposa de Juan Diego Marín Franco, alias El Perrito, hijo de Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien fue apuñalada en varias oportunidades en medio de lo que sería una discusión con su pareja sentimental. Este hecho de violencia se habría registrado este miércoles, 24 de septiembre, en la capital de Bolívar.

SEMANA conoció que la mujer está en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Serena del Mar, donde su estado de salud es reservado, mientras que el agresor fue capturado y se encuentra en la Fiscalía de Canapote.

Al parecer, los familiares de la víctima de este brutal ataque se encuentran en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, bajo amenazas para que no denuncien ante las autoridades.

“Lo que nos dicen es que alias Papá Pitufo está moviendo todas sus influencias en Cartagena, Bolívar, para que dejen libre a su hijo en el menor tiempo posible”, dijo alguien cercano a la familia, quien pide reserva de su identidad por razones de seguridad. Lo que se ha conocido es que esta pareja sentimental tiene varios hijos que serían los nietos de alias Papá Pitufo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y la Policía, en la que se usaron agentes encubiertos para poder detectar la red de contrabando que presuntamente era dueña de la Policía Fiscal y Aduanera, Diego Marín es el presunto cabecilla de la poderosa organización.

De Marín se conoce que tiene 62 años de edad, que nació en Palestina Caldas, y que —con su 1.64 metros de estatura— era el presunto jefe de la principal estructura que manejaba, al parecer, el contrabando de zapatos, cacharrería, cigarrillos, licores entre otros; que se movían por los puertos y puestos de aduana en el Valle del Cauca, Bolívar, y Cartagena.

Las autoridades judiciales en Cartagena se encuentran al frente de las respectivas investigaciones para determinar qué fue lo ocurrió en este caso que tiene conmocionado a los habitantes de esa ciudad.

Hasta el momento, desde la Policía Metropolitana de Cartagena no han emitido ningún tipo de comunicado oficial por este caso grave de violencia contra la mujer, que sería el segundo en menos de una semana en esa zona del Caribe colombiano.

Por el primer caso, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, rechazando este tipo de actos en contra de la mujer.

“¡Aquí está el agresor! Cínico y justificando su actuar, como era de esperarse. Sintió la presión luego de que ayer publicáramos el video y nuestra Policía de Cartagena, con el apoyo de la Secretaría del Interior de Cartagena, trabajaran en su búsqueda. Nos llegaron cientos de mensajes reportando su ubicación y solo era cuestión de tiempo encontrarlo”, manifestó el alcalde.