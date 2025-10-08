El estremecedor relato de Fabiana Karina Rincón Durán tras sobrevivir a los 20 martillazos que le propinó su expareja

Fabiana Karina Rincón Durán fue víctima de su expareja, José Urbano Medina Villa, el 22 de septiembre pasado. Según dijo, ese día ella celebró su cumpleaños y al llegar a su casa, en Bogotá, su pareja la emprendió contra su integridad usando un martillo y sin alguna razón aparente.

“Yo simplemente llegué de la cena, me dirigí a mi habitación, me fui a empijamar, inmediatamente me quité el pantalón, él ingresó y lo rompió completamente y salió de la habitación. Se dirigió al baño social y logré ver que estaba tomando el martillo que estaba sobre una caja de herramientas, al lado de alicates. Él entró y yo simplemente supuse que iba a hacer algún arreglo, algo. Pero entró e inmediatamente ya tenía un martillazo en mi cabeza y solamente pasaba por mi mente el deseo de vivir”, narró.

“Recibí al menos cuatro martillazos más, me tomó por detrás y me seguía dando en la cabeza. Me logré salir un poquito, abrí la habitación de mi bebé y la vi dormir. Y desde allí ya no me acuerdo de nada. En la habitación enseguida yo gritaba y pedía ayuda, pero mi bebé, gracias a Dios, no despertó. Gracias al ruido que continuó haciendo la mascota, una pastora australiana, avisaron en portería y el vigilante subió, me encontró sin signos vitales. Yo estaba en coma, pero dicen que yo abrí los ojos en ese momento y le dije, ‘mi bebé sigue adentro, bájela, por favor’. Y volví a quedar en coma. No recuerdo esto, solamente esto lo dicen. Siento que fue Dios que me dio esa fortaleza para poder pedir ayuda por mi hija", agregó la mujer.

Tras lo ocurrido, la mujer sostuvo que posteriormente le contaron cómo José Urbano Medina Villa tuvo la osadía de decirle a su suegra, es decir a su madre, que la había asesinado. Pensó que había logrado su propósito.

“En cuanto entra el guarda, él dice que está con la Policía Nacional afuera y este señor abre y sale corriendo. Pero inmediatamente sale corriendo.ñ, llama a mi mamá y le dice: ‘Señora, acabo de matar a su hija. Su hija está muerta en el apartamento’. Mi mamá inmediatamente llamó a un tío y fue este tío el que me encontró en el primer hospital que me enviaron, que fue el Hospital de Fontibón, en donde me declararon muerte cerebral y me enviaron al Hospital de Kennedy, en donde me dan una oportunidad de vida. Inmediatamente, mi tío firma para que me retiren todo el cabello y empiezan la cirugía que demora 12 horas, seis en rostro y seis en el cráneo, y quedo en coma, pero me salvan la vida”, aseguró, en entrevista con Noticias caracol.

“Yo soy Karina Rincón Durán y en este momento me encuentro en recuperación después de estar 10 días en cuidados intensivos en el Hospital de Kennedy. Ya me encuentro en esta casa familiar y pues estoy con toda la actitud para recuperarme después de todo lo ocurrido”, aseguró la mujer, al contar que de milagro sobrevivió y pudo salir del estado de coma en el que entró. Todo, según explicó, porque escuchó la voz de su madre.

“Primero que todo le quiero dar gracias a Dios, que es el que hace que esté hoy acá con esta segunda oportunidad de vida, porque sí estuve en coma, me declararon en el primer hospital muerte cerebral y, en el segundo, que podía quedar en coma indefinidamente hasta que llegó mi mamá, llevaba dos días en coma y fue la voz de mi mamá la que escuché. Y al escucharla abrí los ojos”, señaló Rincón Durán en la entrevista con Noticias caracol. “Esto fue un motivo de felicidad para el neurocirujano, el cual saltó y abrazó a mi mamá y le dijo: ‘Usted ha hecho un milagro’. Y desde ese momento volví en sí”, dijo la mujer.

En su relato, la mujer afirmó que, gracias a Dios, su hija de 5 años de edad no notó lo ocurrido en el barrio La Felicidad. “Le doy muchas gracias a Dios porque fue mi Dios que la mantuvo dormida, así de profunda, ella no tiene un sueño profundo. Ella con cualquier ruido se despierta, pero curiosamente ese día hasta el portero la bajó dormida. Ni siquiera los ladridos de la mascota, ni mis gritos la despertaron. No sé si de pronto él le dio algo para dormirla antes o fue mi Dios que la mantuvo dormidita. Pero sea por cualquiera las dos, mi bebé no vio, no presenció absolutamente nada y está sana y salvo”.

“Fueron 20 golpes en total, tres en el rostro y 17 en el cráneo. Me hace falta una cirugía que requiere tiempo, sanación, rehabilitación oral porque también me retiró los dientes con una parte con el martillo y en la otra parte se cree que es con alicates porque el alicate estaba en la sala lleno de sangre. Entonces me retiró toda la parte de los dientes de arriba, me dejó algunas muelitas y esas muelitas se encontraron incluso con raíz. Entonces necesito esta cirugía que requiere bastantes recursos”, agregó.

“Ya en dos semanas me hacen esta, empiezan este procedimiento y pues esa hora donde acudo a las personas que tengan buen corazón y me puedan respaldar de alguna manera, todo será bienvenido para poder cubrir esta cirugía que me hace falta y que pues es una cirugía de bastante tiempo”, agregó.

“Vienen, por supuesto, varias semanas, meses, de tratamientos, de recuperación, de cirugía, de especialistas porque tienen que hacerme cirugías en toda la cabeza y cara. Necesito también muchísimo láser y tratamientos dermatológicos y estéticos. Esto también es el paso a seguir. Entonces es una recuperación que requiere muchísimos meses y también muchos recursos económicos. Es tiempo y es recursos. Por eso pido apoyo porque sé que es en poco tiempo que debo comenzar con todo esto”, enfatizó.

El sujeto se presentó ante las autoridades voluntariamente y fue procesado por tentativa de homicidio, pero no aceptó los cargos que se le formularon. Fabiana Karina Rincón Durán dijo que no guarda rencor, que se concentrará en la recuperación para estar con su hija, pero solicitó a las autoridades que este caso no prescriba.

Antecedentes

La madre de Fabiana, la señora Carmen Durán, habló con el medio Q´Hubo, de Bogotá. Según dijo, su hija era trabajadora en la Alcaldía Local de Antonio Nariño y aceptó recibir en casa al sujeto pese a que la relación ya había terminado. “Como tres o cuatro veces él estuvo demandado. Muy agresivo. A mí también me agredió hace unos tres o cuatro años. Y una vez intentó abusar de mi hija, yo misma lo vi y lo quité de encima. Eso fue hace como cuatro años”.

José Urbano Medina Villa, detenido por el intento de asesinato en Bogotá de Fabiana Karina Rincón. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“Él llevaba como cuatro meses ahí. Ella lo recibió otra vez porque no tenía a dónde llegar y por la niña. Pero empezó a celarla, a pelearle por todo, a tratar de meterse al cuarto. Yo le decía que no lo dejara volver, porque nunca iba a cambiar, pero ella lo hizo por lástima, porque él no tenía trabajo y estaba en la calle”, agregó.