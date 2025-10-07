El prontuario criminal del hombre que asesinó a disparos a su expareja sentimental en Barranquilla

Con el pasar de las horas son nuevos detalles que se conocen de Eduar Alfonso Castro Daza, alias el Negro o Máquina, integrante de la banda Los Costeños, quien habría asesinado a su expareja sentimental en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla.

Kelly Johana de Arco Hurtado fue baleada por este sujeto en las afueras del conjunto residencial donde residía, al parecer, porque el hombre no soportaba que ya tuviera otra pareja sentimental.

SEMANA conoció el prontuario criminal de Castro Daza, pues le figuran anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Sitio donde se registró el feminicidio en Barranquilla. | Foto: SEMANA.

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que la mujer, aunque había sido víctima de violencia intrafamiliar, no denunció ante las autoridades correspondientes.

“No había denunciado violencia intrafamiliar como tal. Sí se había presentado un hecho de violencia unos días antes, pero no había sido denunciado oficialmente“, explicó el oficial.

Al mismo tiempo, Urrego entregó detalles de cómo se registró este nuevo caso de feminicidio en la capital del Atlántico.

“Por ahora, lo que hemos logrado establecer es que fue su expareja sentimental. Todo esto se debió, al parecer, a una situación de celos. Era una relación que había terminado hace un poco más de un mes. Esa persona ya tenía otra pareja, estaba con otra persona, y no fue aceptado por su expareja, quien, en un acto —digo yo— de locura, atentó contra ella y le quitó la vida”, indicó.

Del mismo modo, señaló que el presunto responsable se entregó ante las autoridades, asegurando que había cometido el feminicidio, por lo que los uniformados de la Policía lo detuvieron y lo presentaron ante la Fiscalía.

“Una hora y media más tarde se presentó en las instalaciones de la Estación de Policía El Bosque, haciendo entrega del arma de fuego. En este momento está siendo presentado ante la Fiscalía General de la Nación”, agregó.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I

Frente a si pertenecía o no a una estructura criminal, Urrego indicó que personas allegadas al capturado lo confirmaron: “Hace parte de la estructura de Los Costeños, de acuerdo con la información que recibimos en el lugar, por personas que lo conocen y que nos manifestaron que es miembro de ese grupo”.