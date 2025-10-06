Perfil falso en redes sociales, mensajes de positivismo y un negocio fachada. Así se escondió durante diez meses un feminicida en Bogotá

El 15 de noviembre de 2024, las autoridades de la localidad de Engativá alertaron por un nuevo caso de feminicidio. El cuerpo sin vida de una mujer había sido hallado con rastros de asfixia y abuso sexual en una de las habitaciones de un motel ubicado en el barrio Las Ferias, en el occidente de Bogotá.

En la recolección de las pruebas técnicas y testimoniales, los investigadores adscritos a la Sijín de la Policía Nacional recolectaron una pista fundamental. Un hombre, de mediana estatura y contextura gruesa, entró con la mujer a la habitación 316.

Pocos minutos después salió solo, pasó por la portería, se despidió y tomó un taxi. Con esa pista comenzó una intensa búsqueda para lograr su plena identificación y ubicar su paradero.

Después de once meses, las autoridades lo encontraron: el hombre aparecía, como si nada hubiera pasado, en redes sociales, con un nuevo nombre, montando fotos de su negocio, posando en varios lugares de Bogotá y en sitios aledaños a la capital de la República. Siempre sonriente y con mensajes de positivismo.

Así se adelantó la investigación en contra de un hombre acusado de feminicidio. | Foto: Secretaria de Seguridad de Bogotá

Los investigadores realizaron una revisión exhaustiva para identificar que el mencionado negocio se encontraba en el barrio El Codito, en el nororiente de Bogotá. Los informes de inteligencia señalaron que el hombre se movía por ese barrio con toda tranquilidad.

Una fuente anónima confirmó que el hombre alquiló una habitación en el tercer piso de un edificio. Lugar al cual se le realizó un control mediante vigilancia por parte de agentes encubiertos.

Utilizando las mismas redes sociales, los investigadores le enviaron varios mensajes para preguntarle “por la mercancía” pues estaban interesados en comprar “los tenis de marca” que vendía a tan buen precio.

“Empezamos a escribirle por interno que si nos vendía algunas zapatillas, que queríamos comprarle porque se veían de buena marca”, reveló uno de los investigadores que participó en el operativo. “Por eso le pusimos una cita en el barrio El Codito, para un fin de semana”, agregó.

Capturan a hombre señalado de feminicidio en Engativá. | Foto: Secretaria de Seguridad de Bogotá

Sorpresivamente, el hombre les respondió que se iba a tomar unas cervezas por lo que fijó una cita para hablar de precios, modelos y cantidad. “Llegamos a ubicarlo casi que en la madrugada, con unos compañeros”, explicó el investigador en un video revelado por la Secretaria de Seguridad de Bogotá.