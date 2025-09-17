Habla mamá de mujer que cayó desde el cuarto piso de un edificio: “La empuja y ella cae”

Con el pasar de los días, son nuevos detalles los que se conocen sobre la caída de Johanna Alexandra Baca Echeverría desde el cuarto piso de una torre del conjunto residencial Puerto Armónica, en Soledad, Atlántico.

El caso ocurrió la madrugada del 10 de septiembre, hoy la mujer se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Misericordia Internacional en el norte de la ciudad, tras la caída. El principal sospechoso es identificado como Edison García Serrano, quien fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Imagen general del municipio de Soledad, Atlántico. | Foto: Gabriel Salazar López.

Claudia Echeverría, madre de la víctima, reside en Panamá, pero debido a lo que le ocurrió a su hija, llegó a Colombia el pasado 12 de septiembre, y le concedió una entrevista al diario El Heraldo, donde acusó directamente a García Serrano de lo sucedido.

“Ella estaba peleando con su pareja y en la discusión, él la empuja y ella cae. Ella (Johanna) me dice eso, que ella no se tiró. Ella me dice: mami, no me tiré y me relata los hechos”, le explicó al medio antes mencionado.

Asimismo, dio a conocer que solo esperan que desde la Fiscalía General de la Nación puedan avanzar en el caso para que no quede en la impunidad como muchos en el territorio nacional.

La madre de la víctima también precisó que el presunto agresor llegó hasta el centro asistencial, pero no logró ingresar porque tiene el acceso restringido al centro asistencial en el norte de Barranquilla.

Lo que ha conocido SEMANA es que las presuntas agresiones por parte de Edinson en contra de Johanna eran constantes y los vecinos así lo aseguraron a las autoridades, pues escuchaban los gritos y hasta los supuestos golpes que este le daba.

Al parecer, el hombre agredía violentamente a su compañera sentimental. | Foto: Getty Images

Del presunto agresor se conoció que tiene anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar con fecha del 7 de mayo de 2016; una por inasistencia alimentaria de 2011 y 2017; otra más por lesiones del 17 de diciembre de 2013.

Desde la Personería de Soledad aseguraron que trabajan con el fin de poder garantizarle los derechos a la mujer víctima de estos episodios de violencia.