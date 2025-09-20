Suscribirse

Comandante de las Fuerzas Armadas presentó tres nuevos resultados operativos contra la droga y el tráfico de armas

Los operativos fueron desarrollados en zona rural del Cauca, el Meta y en el Pacífico sur.

Redacción Semana
20 de septiembre de 2025, 3:07 p. m.
Nueva incautación de cargamento en el pacífico sur.
Nueva incautación de cargamento en el Pacífico sur. | Foto: Fuerzas Militares

Sigue la ofensiva de las autoridades contra la droga y el tráfico de armas y municiones en diferentes departamentos del país. En la mañana de este sábado, 20 de septiembre, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, entregó tres resultados contra el delito en el Cauca, Meta y el Pacífico sur.

De acuerdo con la información entregada, en zona rural de Bordo, Cauca, los uniformados de la Tercera División del Ejército lograron la incautación de un camión que transportaba cuatro toneladas de marihuana. En paralelo, en el municipio del Tambo, cuatro presuntos integrantes del GAO-r Carlos Patiño se sometieron a la justicia, incautándoseles dos pistolas con proveedores y municiones.

En el procedimiento fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo que transportaba el cargamento, avaluado en cerca de 120 millones de pesos en el mercado internacional, afectando de manera directa las economías ilícitas y mitigando las actividades delictivas en la región.

El capturado y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades competentes; el sujeto deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico de estupefacientes.

Por otro lado, en Mesetas, Meta, unidades de la Cuerda División capturaron en flagrancia a un presunto integrante de la estructura Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando delictivo de alias Calarcá. Le fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, dos lanzagranadas, municiones, explosivos, material de intendencia y comunicaciones.

Finalmente, en el área general del Pacífico sur, en una operación de control marítimo, unidades de la Armada de Colombia incautaron 675 galones de combustible transportados en una embarcación sin la documentación reglamentaria.

“Felicitaciones a nuestros soldados, marinos y aviadores desplegados en diferentes regiones del país, quienes con valentía y compromiso continúan asestando contundentes golpes a estructuras de los principales grupos armados organizados al margen de la ley, debilitando sus capacidades logísticas y financieras”, señaló el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides.

Dos operaciones de la Armada permitieron la incautación de cerca de tres toneladas de marihuana.
Según las autoridades, las embarcaciones tenían matrículas extranjeras. | Foto: Armada Nacional

