Comandante de las Fuerzas Armadas presentó tres nuevos resultados operativos contra la droga y el tráfico de armas

Sigue la ofensiva de las autoridades contra la droga y el tráfico de armas y municiones en diferentes departamentos del país. En la mañana de este sábado, 20 de septiembre, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, entregó tres resultados contra el delito en el Cauca, Meta y el Pacífico sur.

De acuerdo con la información entregada, en zona rural de Bordo, Cauca, los uniformados de la Tercera División del Ejército lograron la incautación de un camión que transportaba cuatro toneladas de marihuana. En paralelo, en el municipio del Tambo, cuatro presuntos integrantes del GAO-r Carlos Patiño se sometieron a la justicia, incautándoseles dos pistolas con proveedores y municiones.

Felicitaciones a nuestros Soldados, Marinos y Aviadores desplegados en diferentes regiones del país, quienes con valentía y compromiso continúan asestando contundentes golpes a estructuras de los principales Grupos Armados Organizados al margen de la ley, debilitando sus… pic.twitter.com/Pv37lPiiXI — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) September 20, 2025

En el procedimiento fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo que transportaba el cargamento, avaluado en cerca de 120 millones de pesos en el mercado internacional, afectando de manera directa las economías ilícitas y mitigando las actividades delictivas en la región.

#ContundenciaOperacional | Durante un puesto de registro y control, tropas de la #TerceraBrigada, en coordinación con @PoliciaColombia, incautaron más de 300 kilos de marihuana en el corregimiento El Porvenir, municipio de Buga, #ValleDelCauca.



En el procedimiento fue capturado… pic.twitter.com/fkPncm02NC — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 19, 2025

El capturado y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades competentes; el sujeto deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico de estupefacientes.

Por otro lado, en Mesetas, Meta, unidades de la Cuerda División capturaron en flagrancia a un presunto integrante de la estructura Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando delictivo de alias Calarcá. Le fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, dos lanzagranadas, municiones, explosivos, material de intendencia y comunicaciones.

Finalmente, en el área general del Pacífico sur, en una operación de control marítimo, unidades de la Armada de Colombia incautaron 675 galones de combustible transportados en una embarcación sin la documentación reglamentaria.

“Felicitaciones a nuestros soldados, marinos y aviadores desplegados en diferentes regiones del país, quienes con valentía y compromiso continúan asestando contundentes golpes a estructuras de los principales grupos armados organizados al margen de la ley, debilitando sus capacidades logísticas y financieras”, señaló el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides.