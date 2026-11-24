En la mañana de este martes llegó a Villavicencio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar una serie de reuniones con el objetivo de recuperar el orden público de esa región del país, luego del atentado terrorista que se registró en el centro de esa ciudad y que dejó como saldo 23 heridos y daños materiales.

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En una declaración que dio a medios de comunicación, el primer mandatario responsabilizó a alias Antonio Medina, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, de ese hecho terrorista. Ese guerrillero fue firmante del polémico Acuerdo de Paz en 2016.

“Lo primero es que el pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El Gobierno nacional está aquí primero para anunciar que vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción. Y segundo, no vamos a dejar que este hecho quede impune y los culpables van a pagar, y vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, dijo el jefe de Estado.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

De La Espriella recalcó sus críticas al Acuerdo de Paz, al decir que fue “un falso proceso de paz que desmovilizó a unos pocos bandidos y terminó creando cuatro o cinco Farc. Un gobierno que durante cuatro años empoderó a los criminales y terminó afectando las capacidades de la Fuerza Pública, y nosotros lo estamos enfrentando; es lo que corresponde hacer. No vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo”.

“Los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza con total determinación y no vamos a parar hasta que los derrotemos completamente y le traigamos paz al pueblo colombiano, pero no la paz que se negocia con los delincuentes. No nos podemos acostumbrar a lo que quería el gobierno pasado, que era conectar con la criminalidad”, insistió el presidente.

El presidente Abelardo De La Espriella responsabilizó a alias Antonio Medina por el carrobomba en Villavicencio. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/0VUkMF7UJe — Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2026

Sobre alias Antonio Medina, el jefe de Estado fue contundente: “Es el culpable y vamos a ir tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando. Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas, todas salen y se riegan. Es lo que están haciendo y los vamos a acabar con la ayuda de Dios y el respaldo de nuestra Fuerza Pública”.

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“Le pido confianza al pueblo colombiano. Nadie se equivoca cuando hace lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. No podemos dejar que la criminalidad haga lo que le dé la gana. Estamos enfrentándolos y por eso están desatados, pero no van a poder contener la fuerza del Estado. Lo primero es que esta ciudad, que tanto quiero, y este departamento no están solos. Ya tenemos los recursos para toda esta reconstrucción, que tiene que empezar cuanto antes. Y dos, vamos a enfrentar con determinación al narcoterrorismo y vamos a conseguir la tranquilidad y la paz para nuestros ciudadanos”, puntualizó.