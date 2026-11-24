Juliana Guerrero, quien fue condenada por fraude procesal, no aguantó las críticas y contestó a todo lo que se ha dicho después de que fuera vista en una parranda en Riohacha, La Guajira.

Juliana Guerrero, de parranda en Riohacha, pese a haber sido condenada a 3 años de prisión

En unos videos que han circulado a través de las redes sociales, se observa a Guerrero al lado de una amiga en un concierto que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre y en el que se presentó, entre otros, el cantante vallenato Churo Díaz.

La situación ha despertado fuertes cuestionamientos, teniendo en cuenta las actuaciones que la joven tuvo durante el gobierno de Gustavo Petro y que la llevaron a ser condenada a tres años de cárcel, aunque el juez le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Ante esto, Juliana no dudó en salir a responder y lo hizo a través de su cuenta de X para mostrar su inconformismo por el hecho de que las imágenes fueran divulgadas.

“Hoy me levanté como si ir a un concierto fuera una gran noticia. Unas personas que se presentan como periodistas publicaron dónde estaba y dijeron que estuve con gente que ni siquiera conozco ni me relaciono”, escribió.

Asimismo, se preguntó si esto debería tener algún interés público y dejó en claro que a lo largo del proceso ha asumido la responsabilidad por sus actuaciones y, además, ha aceptado las críticas.

“¿Pero desde cuándo es delito ir a un concierto o ver a mis amigos? ¿Qué es lo que tanto les molesta realmente? ¿Que no me odien?“, puso como interrogantes.

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La mujer agregó: “He guardado silencio por prudencia, como lo manifesté, y por respeto a las personas que afecté con mis actos. Pero insistir en alimentar el odio contra mí es inaceptable y doloroso”.

Por último, apuntó que cree que todo esto se volvió algo personal y advirtió que publicar este tipo de contenidos, en donde se ve con quién está y en qué sitio, puede llegar a poner en riesgo su vida y la de las personas cercanas a ella.

“También tengo derecho a vivir en paz y a que respeten mi intimidad”, finalizó.