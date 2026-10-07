“Desde la posesión del presidente”: gobernadora Dilian Francisca Toro destaca caída de homicidios en el Valle

De acuerdo con las autoridades del Valle del Cauca, septiembre cerró con 164 homicidios, 45 menos que en el mismo mes de 2025, mientras 11 municipios no reportaron casos.

En este contexto, una reducción del 22 % en los homicidios durante septiembre fue reportada por las autoridades en un balance presentado después de un consejo de seguridad departamental.

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La cifra fue destacada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien llamó la atención sobre el comportamiento registrado durante los dos meses transcurridos desde la posesión del presidente Abelardo De La Espriella.

“Lo que se ha demostrado en estos dos meses desde la posesión del presidente Abelardo De La Espriella es que la tendencia del homicidio ha ido a la baja en el departamento del Valle del Cauca. Solo en el mes de septiembre hubo una reducción del 22 % en este delito”, afirmó la mandataria.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Gobernación, en septiembre de 2026 se registraron 164 homicidios, frente a los 209 contabilizados durante el mismo mes de 2025. Esto representa 45 casos menos.

El dato que más llamó la atención dentro del balance es que 11 municipios terminaron septiembre sin registrar un solo homicidio. Se trata de Dagua, El Cairo, El Dovio, Guacarí, La Unión, La Victoria, Restrepo, San Pedro, Trujillo, Versalles y Zarzal.

Buenaventura y Cali también redujeron los casos

Buenaventura presentó una de las disminuciones más marcadas. El distrito pasó de 12 homicidios en septiembre de 2025 a dos durante el mismo mes de este año, una reducción del 83 %.

En Cali también hubo una variación a la baja. Durante septiembre se reportaron 77 homicidios, 19 menos que en septiembre del año anterior, lo que representa una disminución del 20 %.

Otro dato destacado corresponde al fin de semana de Amor y Amistad. Según el balance departamental, los homicidios pasaron de 28 en 2025 a nueve en 2026, una reducción del 67,9 %.

Toro aseguró que estos resultados responden a la articulación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y otros organismos de seguridad y justicia.

La gobernadora también manifestó que espera que la tendencia continúe durante los últimos meses del año y que en diciembre pueda presentarse un balance favorable en materia de homicidios.

Por ahora, las cifras corresponden al balance presentado por las autoridades departamentales y muestran una reducción frente al mismo periodo del año anterior. La Gobernación busca mantener esa tendencia durante los próximos meses.