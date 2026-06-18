“El tipo me empezaba a enredar”: El impactante relato de cómo Carlos Vargas escapó de Luis Alfredo Garavito

El periodista y presentador del programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión, Carlos Vargas, compartió un relato sobre un episodio de su infancia en el que, según su testimonio, estuvo cerca de convertirse en víctima del asesino en serie Luis Alfredo Garavito.

En una entrevista concedida a la emisora Vibra, el comunicador detalló las circunstancias de un encuentro ocurrido en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, durante la década de los noventa.

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De acuerdo con las declaraciones del presentador, el recuerdo emergió tras observar un informe periodístico que detallaba los métodos utilizados por el asesino para captar menores de edad. Vargas relató que, al salir de su institución educativa, un hombre lo observaba desde una vivienda.

“Había un tipo al frente del colegio, en una casa, y por una reja asomado me hacía... El tipo abre la puerta, brinca a esa calle como con tres zancadas... Yo al tipo lo vi gigante porque yo era niño”, afirmó el periodista en los micrófonos de la emisora.

Según su descripción, el individuo intentó ganarse su confianza aludiendo a sus padres y ofreciéndole un obsequio. El presentador recordó las palabras exactas con las que fue abordado: “Su papá me encargó dos loros o un loro para que te diera de sorpresa, pero no le digas nada, pero camina, yo te llevo hasta mi casa para entregarte el loro”.

Vargas explicó que comenzó a caminar junto al sujeto mientras este continuaba la conversación mencionando aspectos de su entorno familiar: “Entonces yo empecé a caminar con él y el tipo me empezaba a enredar”, puntualizó el también locutor. Sin embargo, al notar que se aproximaban a la periferia del casco urbano de Cartago, recordó las advertencias de su madre sobre el trato con personas desconocidas.

Según Vargas, el hombre, al percibir la duda del menor, empleó una estrategia de persuasión: “Si no me cree, pues váyase para su casa y pregúntele a su mamá”. Ante esto, Vargas optó por regresar a su hogar, donde su madre lo reprendió por interactuar con un extraño. Años después, tras la captura del criminal y la difusión de su identidad, el comunicador asoció las características físicas y el patrón de conducta con el del agresor.

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Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido por sus crímenes, fue capturado en 1999 en Villavicencio. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales confirmaron su responsabilidad en el abuso y homicidio de más de 140 menores de edad en distintas regiones del país y zonas fronterizas durante los años noventa.

El patrón de acercamiento descrito por Vargas coincide con los registros históricos del caso, los cuales señalan que el homicida solía aproximarse a entornos escolares utilizando engaños, disfraces o falsas promesas de regalos para trasladar a las víctimas a zonas despobladas. Garavito falleció bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el 12 de octubre de 2023 en un centro hospitalario de Valledupar, debido a complicaciones de salud derivadas de un diagnóstico de cáncer de ojo y leucemia.