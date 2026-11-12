Lo que descubrió la Policía detrás de una droguería en Bogotá: escondía algo más que medicamentos

La operación Kratos dejó al descubierto un entramado de distribución de drogas que funcionaba con domicilios, puntos de expendio y una fachada comercial.

Diez personas fueron capturadas y las autoridades incautaron 10.000 dosis de estupefacientes y ocho millones de pesos.

La Policía lo encontró en pleno centro de Bogotá: por esto era requerido por la justicia

Un año de investigación permitió identificar a los integrantes de la red

El operativo fue adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial, siete de las capturas se realizaron mediante orden judicial y las otras tres en flagrancia.

El resultado fue producto de una investigación que se extendió durante aproximadamente un año y que permitió recopilar elementos materiales probatorios sobre el funcionamiento de esta estructura.

Para establecer los movimientos de sus presuntos integrantes, los investigadores recurrieron a interceptaciones de comunicaciones, consultas en bases de datos, entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos y actividades de vigilancia y seguimiento.

También utilizaron herramientas tecnológicas como drones y cámaras del sistema C4, con las que lograron documentar los desplazamientos de los señalados integrantes y las actividades relacionadas con la comercialización de sustancias ilícitas.

Cae banda criminal que operaba en San Bernardo Foto: Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

San Bernardo era el principal punto de expendio

Según la investigación, el barrio San Bernardo era el principal escenario de las actividades de esta organización criminal.

Allí comercializaban estupefacientes bajo la modalidad de menudeo o pasamanos, utilizando las denominaciones Línea Roja y Blanco Paloma para distinguir las sustancias que distribuían en el mercado ilegal.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la presunta utilización de dos centros educativos ubicados en los alrededores del punto de expendio y consumo.

Según la Policía, la organización habría aprovechado la cercanía de estas instituciones como una especie de escudo para intentar evadir los controles de las autoridades.

Las actividades investigativas permitieron establecer que la operación de la red no se limitaba a las calles de San Bernardo.

También utilizaban viviendas en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar para almacenar, preparar y dosificar los estupefacientes.

La estructura presuntamente tenía un sistema de distribución organizado. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, las sustancias eran empacadas en maletas y en bolsas conocidas internamente como ‘bombas’.

Estas últimas contenían paquetes de 50 dosis de bazuco y eran enviadas mediante servicios de plataformas.

Una vez llegaban a su destino, los administradores de zona se encargaban de recibirlas y repartirlas entre los expendedores responsables de los diferentes puntos de venta.

La organización también habría instrumentalizado a habitantes de calle para transportar los estupefacientes hacia los lugares de expendio, una estrategia que presuntamente facilitaba el movimiento de las sustancias y dificultaba la identificación de quienes controlaban el negocio.

Golpe al microtráfico en el centro de Bogotá. Foto: Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los elementos incautados durante la operación Kratos

Los procedimientos permitieron decomisar una importante cantidad de sustancias y elementos que, según la Policía, eran utilizados para mantener el funcionamiento del negocio ilegal.

Entre los elementos incautados se encuentran:

3.000 gramos de bazuco.

10.000 dosis de estupefacientes.

Cinco teléfonos celulares.

Elementos para dosificar y empacar las sustancias.

Grameras utilizadas para pesar las drogas.

Ocho millones de pesos en efectivo.

Con las capturas y los procedimientos realizados se logró impactar las finanzas de esta estructura delincuencial en aproximadamente 50 millones de pesos mensuales.

Las diez personas capturadas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, en concurso heterogéneo y sucesivo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tras las audiencias correspondientes, un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a siete de los diez capturados.