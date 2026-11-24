Noticias RCN dio a conocer las imágenes del carro bomba en Villavicencio. El video muestra cómo el vehículo se movilizó con tranquilidad en inmediaciones de la Gobernación del Meta.

“Imágenes del momento en que la camioneta blanca, que posteriormente explotó en Villavicencio, transitaba por las calles de la ciudad. El vehículo fue captado en inmediaciones de la calle 39 con carrera 33, cerca de la Universidad del Meta (Unimeta). La camioneta transportaba cerca de 100 kilogramos de explosivos y la detonación habría sido activada mediante un temporizador. El vehículo habría sido reportado como hurtado ocho meses en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Cuatro hombres armados habrían perpetrado el robo”, señaló el referido medio colega.

En imágenes: drones captaron desde el aire la devastación en Villavicencio tras ataque terrorista que dejó 23 heridos

Cámara de seguridad captó el momento del atentado terrorista a la Gobernación del Meta, en Villavicencio

La explosión en Villavicencio se registró a las 9:13 p.m. del 23 de noviembre y, por ahora, no hay víctimas mortales, al margen de los múltiples daños en infraestructuras y bienes muebles e inmuebles.

Estas son las imágenes:

El carro bomba estalló la noche del lunes en la ciudad de Villavicencio y dejó 25 heridos y graves destrozos en la sede de la Gobernación del Meta y sus alrededores, según las autoridades, que no reportaron por el momento fallecidos.

El ataque, cuya autoría se desconoce, se produjo en la capital del departamento del Meta en vísperas del décimo aniversario del histórico acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, y las Farc, y en medio de la peor ola de violencia desde esa época.

Este es el segundo atentado en 24 horas en Colombia, tras otro registrado en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, también ciudad capital, al igual que Villavicencio.

La explosión en Villavicencio se produjo pasadas las 9:13 p.m. en el centro de la ciudad. Abrió un gran cráter en la calzada, esparció vidrios rotos y escombros en las calles aledañas, y provocó escenas de caos y cortes de electricidad.

Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros, estaba aturdido por el estallido en la plaza principal de Villavicencio. En su negocio, “las puertas quedaron hundidas, los vidrios estrellados, unas vitrinas de adentro partidas”, dijo con la voz entrecortada. “Estamos vivos de milagro”, añadió.

Así amaneció la Gobernación del Meta, en Villavicencio, tras la explosión del carro bomba Foto: SEMANA

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en X que el atentado con explosivos tuvo como objetivo la sede de la Gobernación del Meta.

“¡RECHAZO ABSOLUTO AL TERRORISMO! Los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta, Norte de Santander, y Curumaní, Cesar, merecen también, nuestra más enérgica condena. En Cúcuta, el ataque contra el Comando de la Policía dejó un balance preliminar de tres civiles heridos, entre ellos un bebé de 18 meses, más de 60 viviendas afectadas, dos viviendas destruidas y daños en la infraestructura policial y los servicios públicos. En Curumaní, el atentado contra la estación de Policía dejó una patrullera herida y daños en la infraestructura policial. Gracias a Dios, no se reportan víctimas mortales en ninguno de estos dos atentados. Toda mi solidaridad con las familias afectadas y con nuestra Policía Nacional. Desde el Gobierno nacional estamos organizando un plan de atención integral para brindar ayuda inmediata a los afectados y apoyar la recuperación de las viviendas y la infraestructura dañada. ¡No vamos a dejar solas a las familias afectadas por el terrorismo! Rechazo con absoluta contundencia estas miserables y cobardes acciones terroristas. La respuesta del Estado será firme e implacable, en el marco de la ley. Los responsables deberán responder ante la justicia. ¡No vamos a retroceder ante el terrorismo! ¡Norte de Santander y el Cesar cuentan conmigo y con todo mi Gobierno! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅“, escribió en X el presidente.

Así amaneció la Gobernación del Meta, en Villavicencio, tras la explosión del carro bomba Foto: SEMANA

En el poder desde el 7 de agosto, De la Espriella adelanta una ofensiva militar respaldada por Estados Unidos contra grupos armados y narcotraficantes. “A los narcoterroristas responsables les advierto (...) juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”, aseguró el mandatario en las redes sociales.

Diez años después del acuerdo de paz

El ataque ocurrió a horas del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

En la zona afectada opera una disidencia de la extinta organización que rechazó el histórico pacto y hoy se disputa con otros grupos las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en el país.

Ninguna agrupación se ha adjudicado por ahora el atentado en Villavicencio. Minutos antes de la explosión, el presidente De la Espriella criticó duramente el costo del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016, al que calificó de “bodrio” y “falsa paz”.

“La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia”, escribió entonces también en X. Más temprano, un ataque con drones en Cúcuta dejó tres personas heridas, entre ellas un menor. Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional.

Entre enero y noviembre de este año, en el país se han registrado 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias contra la fuerza pública y civiles.