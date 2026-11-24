Un carrobomba explotó en horas de la noche del lunes 23 de noviembre, en pleno centro de Villavicencio, a pocos metros de la Gobernación del Meta. El atentado terrorista dejó 23 personas heridas y destrozos considerables en infraestructuras y locales comerciales ubicados en los alrededores de la Plaza Los Libertadores.

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Tras ese atentado terrorista que habría sido ejecutado por disidencias de alias Iván Mordisco, el exsenador Gustavo Bolívar se pronunció.

A través de un mensaje en la red social X, Bolívar empezó solidarizándose con las víctimas de este hecho en Villavicencio e indicó que, mientras el narcotráfico no se acabe, el conflicto armado será muy difícil de resolver.

Una de las edificaciones afectadas por el atentado terrorista. Foto: SEMANA

“La escalada terrorista en todo el país es demencial. Mi solidaridad con las víctimas, especialmente el aumento considerable de bajas y heridos entre la fuerza pública. Sigo sosteniendo que, mientras la cocaína y las demás drogas tengan cerca de 300 millones de consumidores en el mundo, este conflicto es muy difícil de resolver. Es un tema de oferta y demanda. Ya en el pasado hemos acabado con cabecillas más avezadas y violentas y hasta con carteles enteros, pero todo sigue igual. Matan uno y nacen dos. Extraditan uno y nacen otros tres”, indicó Bolívar en su mensaje en X en la mañana de este martes.

En tal sentido, Bolívar planteó unas propuestas, entre estas, orientadas a la educación y el empleo para los jóvenes que están en las zonas más deprimidas del país.

“¿Entonces cuál es la solución? El problema social se ataca con oportunidades de educación y de empleo para los jóvenes de las zonas más deprimidas de Colombia. Seguir con el programa Jóvenes en paz para disputarle a las bandas el reclutamiento. El problema económico se ataca de una sola manera: Regulación. Esos 300 millones de consumidores no van a desaparecer. Ni siquiera hace años veo campañas contra la drogadicción. Es más, cada vez son más. El consumo va en aumento”, planteó el excongresista del petrismo.

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Y concluyó diciendo en X: “A muchos no les gusta esta solución, pero se los digo porque investigo el tema hace más de 15 años. Por ahora, no hay otra mejor que quitarles el negocio de las manos a los narcotraficantes y que lo maneje y regule el Estado”.